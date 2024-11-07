Футболист Станислав Магкеев поделился впечатлениями от фильма «Федя»

Защитник клуба «Пари НН» Станислав Магкеев побывал на премьерном показе фильма «Федя» о легендарном футболисте Фёдоре Черенкове и поделился с Vprognoze.ru своими впечатлениями.

«Фильм понравился, думаю, он будет хорошей картиной для молодых футболистов. У каждого из них есть мечта играть в футбол, играть на больших турнирах. Фильм детально показал весь путь футболиста с его взлётами и падениями. О Фёдоре Черенкове до этого я знал немного, потому что я не фанат «Спартака» и не был в системе «Спартака», но конечно же знаю этого футболиста, знаю, что академия названа в его честь. Понятно, что это большой игрок для нашей страны. Наибольшее впечатление оставил эпизод, где он боролся со своими травмами, потому что я с этим сталкивался и понимаю, насколько это тяжело и сколько сил нужно для преодоления, чтобы заставить себя не бояться и играть так, как ты играл раньше», - сказал Магкеев Vprognoze.ru.

6 ноября в Нижнем Новгороде прошла премьера фильма «Федя», в которой приняли участие режиссёр Николай Акелькин, продюсер Илья Казаков и команда «Пари НН».