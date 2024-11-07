Актер Михаил Тройник рассказал о карьере, театре и фильме «В баню!»

7 ноября на всех экранах страны состоится премьера теплой комедии «В баню!» с Михаилом Тройником в главной роли. Шутки, розыгрыши и радостный смех сопровождали команду на всех этапах работы. Во время производства картины съемочная группа провела много часов в разных банных комплексах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Кто-то подумает — рай, но для исполнителя главной роли Михаила Тройника это стало одним из вызовов. «Вечерняя Москва» узнала у актера, как проходили съемки и какую роль он мечтает сыграть.

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— Вы давно стали своим для российского зрителя благодаря народным ролям в таких проектах, как «Папаша в бегах», «Библиотекарь», «Вызов», «Чики», «Чемпион мира», «Иванько». Какие у вас приоритеты при выборе проектов для работы?

— Главный приоритет — это, конечно, команда и то предложение, которое поступает. Здесь можно выделить два ключевых момента. Первый — это заряд энергии от коллектива, команды, продюсеров, режиссера и самого сценария. А второй — это роли. Мне интересно заниматься тем, что я еще не пробовал, играть в новых для себя образах. Это, безусловно, также является для меня значительным приоритетом при выборе.

— Михаил, расскажите о вашем пути в профессии. Какие основные вызовы вам пришлось преодолеть?

— Основным вызовом стал переход из Бауманки в Театральный институт. Необходимо было научиться тому, как не думать во время игры, как действовать инстинктивно. Это был большой и главный вызов для меня.

— Можете поделиться наиболее запоминающимся проектом, над которым вы работали? Почему он стал для вас важным?

— Выделять какой-то один значимый проект, который остался бы в памяти ярче других, думаю, не стоит. Для меня каждый из этих проектов важен. Есть роли более сильные и впечатляющие и есть менее яркие. Однако в каждой из них я стремлюсь, как говорил мой мастер Константин Аркадьевич Райкин, увлечься, забыться, погрузиться — в этом кроется очарование профессии. И в этом большой кайф, когда ты можешь переключаться из одной сферы в другую.

— В ноябре состоится премьера комедии «В баню!» с вами в главной роли. Расскажите, чего ожидать зрителям от этой картины?

— Это кино, которое поможет согреться. Прежде всего, стоит ожидать очень своеобразного, уникального и аутентичного мира бань — как провинциальных обшарпанных, так и новомодных: хаммамов, финских саун и других видов. В фильме представлено множество бань, воды и этого особенного мира. Второй момент — это уникальное соединение авторского кино с мейнстримовой комедией. На мой взгляд, здесь удалось найти середину, где юмор не прямолинейный, а скорее окутывающий. И это все равно история про трогательного человека, а не просто комедия. Мне кажется, что такие герои — простые люди — должны вызывать отклик у зрителей. Также в фильме отображен путь героя — очень странный, витиеватый, неожиданный, где маленький и забитый человек обретает большой смысл и силу.

— У вашего героя Ивана Плотникова есть суперспособность — терпение. А какие свои главные таланты в жизни вы цените больше всего?

— Наверное, упрямство, умение радоваться мелочам и отчасти везение. Мне легко удается соединять разные сферы деятельности, прыгать в неизвестность, а также объединять эмоциональное и интеллектуальное. В самых трудных ситуациях я не унываю, а уповаю, так сказать, на Бога и жду.

— Приходилось ли вам проходить специальную подготовку к съемкам? Есть ли у вас свои лайфхаки?

— Подготовка к съемкам была, безусловно, многосторонней. Прежде всего, это овладение уникальным навыком. У нас был тренер по парению, который обучал меня искусству париться и взаимодействовать с баней. Парение — это прикладная проработка, и я действительно изучал, как это делать. Второй важный аспект — работа с режиссером Даней Ивановым, с которым мы долго обсуждали и разбирали эту роль. Мы думали о том, кто же этот человек, как он сейчас выглядит и чем живет. Главным референсом стал фильм «Не стреляйте в белых лебедей». Ни в коем случае не сравнивая себя со Станиславом Любшиным, я считаю это сильным кино. Также я, конечно, смотрел и исследовал фильмы о маленьком человеке, всецело погружался в эту тему.

— Вы также играете в театре. Что вам ближе — сцена или съемки в фильмах?

— Мне ближе и то, и другое, просто это разные сферы. В театре ты чувствуешь энергию, ту связь, которую нигде больше не можешь почувствовать, абсолютную любовь и соединение со зрителем. Ты ощущаешь это здесь и сейчас, в моменте. А в кино все иначе: это такое плетение из бисера, акварельные краски. В кино есть элемент магии, неизвестности. Это плетение позволяет работать с тонкими энергиями. Не могу точно сформулировать, за что люблю кино, но в нем есть загадка необъяснимая и какое-то волшебство.

В театре оно тоже есть, но в театре для меня важнее, повторюсь, обмен энергией. То, что ты делаешь на сцене, как ты переживаешь, откликается у зрителей. И это очень крутое чувство. Чувство общности, принадлежности к чему-то. Чувство, что ты не одинок, чувство любви.

— Какая ваша самая любимая театральная роль? Какую роль вы мечтаете сыграть?

— Мне бы хотелось сыграть Отелло. Но моя любимая театральная роль — это Ясон в постановке «Медея», которая уже была сыграна мною. А сыграть хотелось бы Отелло и какого-нибудь советского инженера, который живет в эпоху 90-х. Человек вне того времени, в котором он живет.