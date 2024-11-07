Вышел трейлер драмы «О, Канада» с Умой Турман и Ричардом Гиром

Вышел трейлер драматического фильма «О, Канада» с Ричардом Гиром («Хатико: Самый верный друг») и Умой Турман («Убить Билла») в главных ролях. Из ролика стало известно, что премьера картины в мировом прокате состоится 5 декабря.

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Лента расскажет о жизни Леонарда Файфа, измученного умирающего режиссёра-документалиста левых взглядов, который бежал в Канаду, чтобы избежать призыва на вьетнамскую войну. Файф умирает от рака в Монреале и соглашается на последнее интервью, в котором он полон решимости наконец раскрыть все свои секреты.

Видео доступно на YouTube-канале Kino Lorber. Права на видео принадлежат Northern Lights Films.

Также в актёрский состав вошли Джейкоб Элорди, Виктория Хилл, Майкл Империоли, Кэролайн Деверне, Пенелопа Митчелл, Кристин Фросет, Питер Бенсон и другие. Кресло режиссёра занял Пол Шредер («Мисима: Жизнь в четырёх главах», «Конвейер»).

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