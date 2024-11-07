Warner Bros. назвала «Джокера: Безумие на двоих» большим провалом

Критики и рядовые зрители разгромили фильм «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса. Ещё картина с треском провалилась в прокате, заработав в кинотеатрах всего $ 200 млн. Бюджет ленты вышел таким же, поэтому сиквел фильма 2018 года потерпел неудачу по всем направлениям.

© Кадр из фильма

Теперь и сама Warner Bros. назвала картину большим провалом. По словам руководителя Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, непоследовательность остаётся огромной проблемой киностудии, что подтверждает разочаровывающий результат «Джокера».

Продолжение рассказывает о новых злоключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий.

Премьера ленты в онлайн-кинотеатрах состоялась 29 октября.