Disney готовит новую трилогию «Звездных войн» от сценариста «Людей Икс»
Как сообщают журналисты издания Deadline, компания Disney готовит новую трилогию «Звёздных войн» от сценариста «Людей Икс» Саймона Кинберга. Отмечается, что он не только напишет сюжет, но и выступит продюсером вместе с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Одна часть журналистов полагает, что грядущая трилогия выступит продолжением Саги о Скайуокерах, а другая заверяет, что будущие фильмы не будут связаны с предыдущими частями. Сама Disney пока никак не прокомментировала данную ситуацию.
Ранее Саймон Кинберг работал с Lucasfilm над сериалом «Звёздные войны: Повстанцы» и консультировал Джей Джей Абрамса при работе над фильмом «Звёздные войны: Пробуждение силы».
Другие детали новой трилогии пока не раскрываются.