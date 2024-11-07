Джерард Батлер крадет алмазы в трейлере «Охота на воров 2: Пантера»

Локализованный трейлер «Охота на воров 2: Пантера» (Den of Thieves 2: Pantera) представила 7 ноября 2024 года кинокомпания «Атмосфера кино». Боевик режиссера и сценариста Кристиана Гьюдегаста является сиквелом его фильма 2018 года «Охота на воров». К своим ролям вернулись Джерард Батлер и О’Ши Джексон-младший, а также снялись Джордан Бриджес, Эвин Ахмад, Дино Келли, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Свен Теммел, Велибор Топич, Майкл Биспинг и другие.

© Кадр из фильма

В новом фильме Большой Ник (Батлер) возвращается на охоту. На этот раз его цель находится в Европе: Донни (Джексон-младший) теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров драгоценностей и связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи. Встретившись с Донни, Большой Ник предлагает объединить усилия для его следующей работы.

В российский прокат «Охота на воров 2: Пантера» выйдет 9 января 2025 года.