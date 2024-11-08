В рамках Дня кино России в Беларуси прошла премьера якутского фильма

Премьера фильма "Легенды вечных снегов" якутского режиссера Алексея Романова состоялась в Белоруссии в рамках Дней кино России на полях XXX Международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент ТАСС.

В последние годы якутское кино оказалось в центре внимания международных кинофестивалей. Различные крупные награды завоевали фильмы "Чума", "Кончится лето", "Не хороните меня без Ивана", "Там, где танцуют стерхи". Последние два фильма представлены и на нынешнем киносмотре.

"Это сочетание массового спроса на хорошее кино и зрительского интереса к родной истории, культуре, развитию своего региона, сочетание драйва и задора самих кинематографистов и государственной поддержки - и на региональном уровне, региональное руководство очень амбициозные цели ставит, и на федеральном. Такое кино можно показывать и на кинофестивале, и массовому зрителю", - так объяснил успех якутского кино руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии, советник посольства РФ в Белоруссии Юрий Макушин, представляя фильм зрителям.

По сюжету немолодой Хабый и его два помощника получают задание доставить юную Килук, которая должна стать невестой старого князя. Ее насильно увезли из родной юрты, девушка мечтает сбежать обратно домой. Один из ее сопровождающих, Ньукус, проникается сочувствием к ней, влюбляется, и встречает взаимность. Он уже готов помочь ей совершить побег, когда из-за снежной бури все оказываются в заброшенной усадьбе, хранящей мистическую тайну.

Руководитель кинокомпании "Сахафильм" Алексей Егоров отмечает, что эта картина поможет лучше передать атмосферу Республики Саха.

"Снималось все на натуре, там практически нет павильонных съемок. Снег настоящий, зима настоящая, условия были очень сложные, актеры мерзли. История основана на рассказе "Маппа" Николая Заболоцкого, это история любви, где два человека не могут быть вместе", - сказал Егоров.

Гендиректор Киновидеопроката Мингорисполкома Владимир Карачевский обратил внимание на то, что показанные на "Лiстападе" фильмы можно будет увидеть в широком прокате, и подтвердил, как представитель кинопроката, что "якутское кино рвет кинофестивали". По его словам, кино Якутии интересное, своеобразное, яркое и настоящее, "не испорченное большими деньгами".

"Там есть мысль художника, драматургия, искренняя игра актеров", - сказал он.

О кинофестивале "Лiстапад"

XXX Минский международный кинофестиваль "Листопад" проходит с 1 по 8 ноября под лозунгом "Кино со знаком качества". В 2024 году киносмотр проходит при широком участии стран-членов и стран - партнеров БРИКС, среди мероприятий в программе - Дни кино Индии, Китая, Пакистана, России, Узбекистана. Кроме того, организован конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк".