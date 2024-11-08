Звезда «Один дома» Маколей Калкин сыграет во втором сезоне сериала Fallout

По данным издания Deadline, звезда фильма «Один дома» Маколей Калин примет участие во втором сезоне сериала Fallout. Рассчитывать на ведущую роль не стоит — актёр сыграет некоего «сумасшедшего гения».

Съёмочный процесс второго сезона шоу стартует в этом месяце. Сколько займёт производство, не сообщается.

Сериал рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Это полностью оригинальная история по франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители.

Премьера второго сезона состоится не раньше 2026 года.