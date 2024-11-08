В Красноярске покажут фильмы Международного фестиваля документального кино

Фильмы режиссеров - участников Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC покажут на четырех площадках Красноярска с 5 по 8 декабря, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Международный кинофестиваль SiberiaDOC-2024 пройдет с 5 по 8 декабря. Нас ждут кинопоказы и творческие встречи с режиссерами и гостями фестиваля. <…> В этом году увеличится количество площадок фестиваля. Показы и другие события пройдут в красноярском Доме кино, детском кинотеатре "Мечта", музейном центре "Площадь Мира", а также в креативном кластере Сибирского института развития креативных индустрий", - сообщили в оргкомитете.

По словам программного директора SiberiaDOC Кристины Дауровой, расписание II Международного кинофестиваля SiberiaDOC включит три программы и два специальных показа.

"Главная конкурсная программа - это международный конкурс фильмов полного метра, международная конкурсная программа короткого и среднего метра, программа российских фильмов. Большая часть международных картин - это российские премьеры. В рамках показов российской программы пройдут встречи и обсуждения с авторами", - рассказала Даурова.

В 2024 году в конкурсную программу фестиваля пришло более 570 заявок из 64 стран. Больше всего фильмов пришло от режиссеров и правообладателей из России, Ирана, Бразилии, Испании, Китая, Италии и Аргентины.

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 2023 года. В 2023 году конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Гран-при получил фильм из Ирана "Один" режиссера Джафара Наджафи. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и регионального Минкультуры.