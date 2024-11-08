Режиссер «Приключений Паддингтона 3» хочет увидеть в продолжении Де Ниро

Во время недавнего интервью режиссёр «Приключений Паддингтона 3» Дугал Уилсон рассказал, кого хотел бы видеть в потенциальной четвёртой части франшизы про мишку Паддингтона. По словам постановщика, во франшизу бы отлично вписался Роберт Де Ниро.

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По мнению Дугала, Де Ниро бы отлично смотрелся в квадриквеле в роли антагониста. А ещё он видит в этом образе звезду «Тёмного рыцаря» и других фильмов Майкла Кейна.

Майкл Кейн был бы великолепен. Ещё я бы хотел увидеть, как злодея сыграет Роберт Де Ниро.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября. Сюжет расскажет о том, как Паддингтон вместе со своими друзьями-людьми отправляется в Перу к тётушке Люси.