Французская комедия «Хороший мальчик» выйдет в России в декабре

Трейлер фильма «Хороший мальчик» (Le dernier des Juifs) режиссера Ноэ Дебре обнародовала 6 ноября 2024 года кинокомпания «Пионер». Это история молодого еврейского юноши Рубена Беллиши, который изо всех сил пытается стать взрослым. Он до сих пор живет со своей мамой Жизель в бедном районе. Постепенно они становятся последней еврейской семьей здесь. Тем не менее Беллиша сохраняет позитивный настрой, несмотря на нарастающую напряженность в обществе и стремительно ухудшающееся здоровье его матери.

© Кадр из фильма

Главные роли в фильме исполнили Микаэль Зиндель, Аньес Жауи, Солаль Булудинин, Ева Юо, Халид Маадур, Пьер-Анри Салфати, Редуанн Аржан, Юссуф Гуйе и другие.

В российский прокат «Хороший мальчик» выйдет 5 декабря.