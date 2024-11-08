Стартовали съемки второго сезона сериала «Монастырь»

«Кинопоиск» объявил о старте съёмочного процесса второго сезона сериала «Монастырь». Ключевую роль в нём сыграет звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн.

По сюжету молодой послушник Юра впервые попадает в шумную Москву. В столице ему предстоит поступить в университет, познакомиться со сводной сестрой-блогером и распутать клубок семейных тайн и проблем.

Снимает второй сезон Сергей Попов, он же написал сценарий совместно с Никитой Поповым и Сергеем Жегалиным. К роли отца Варсонофия вернулся Филипп Янковский. Вместе с ними в продолжении появятся Светлана Иванова и Диана Енакаева, а новых персонажей сыграют Влада Лукина, Полина Маликова и Игорь Верник.

Второй сезон «Монастыря» выйдет в 2025 году.