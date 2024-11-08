Вышел новый трейлер фильма «Звезды в Сибири»‎

Клава Кока доит козу, Тимур Батрутдинов и Дмитрий Маликов сражаются на мечах, Ольга Бузова принимает роды, а Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин ползут по сибирским сугробам... Все это можно увидеть в новом трейлере праздничного новогоднего фильма "Звезды в Сибири". Читатели "РГ" посмотрят его первыми. Выход картины в прокат намечен на 5 декабря.

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По сюжету крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню, где навстречу гостям выходит глава местного сельсовета.

Звезд ждут испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Режиссер фильма - Илья Фарфель ("Короче" с Борисом Дергачевым, "Война семей" с Александром Робаком).

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Прямая речь

Сергей Светлаков, продюсер, артист:

Мы оттолкнулись от идеи о том, что многим зрителям интересно узнать, какая изнанка у всех этих звездных туров, как популярные люди ведут себя в обычной жизни. Мы дарим зрителю возможность увидеть, как обстоятельства издеваются над знаменитостями! Но глобально наша история о том, что звезды - это просто люди, которым тоже бывает сложно. Мы не оставим зрителя без настоящего новогоднего чуда.

Клава Кока, певица, актриса:

Это была моя первая главная роль в художественном фильме. До этого было много предложений по съемкам, но я их не принимала, так как обычно не люблю браться за то, в чем не чувствую себя профессионалом. Этот проект стал исключением, поскольку в нем мне, по сути, нужно было сыграть саму себя. Героиня, которую вы увидите в фильме, конечно же, мне очень близка, но только та "Клава", которую вы увидите в конце фильма. На съемках у нас была настоящая коза! Я в первый раз доила козу, и у меня все получилось. Я старалась не сделать ей больно, и, мне кажется, у нас получилось установить какой-то коннект. Возможно, я даже больше, чем коза, стрессовала и переживала, а комфортно ли ей сниматься. Мне удавалось получать удовольствие от съемок, и я до сих пор вспоминаю эту атмосферу. Наверное, если бы мне предложили еще такой вот экспириенс, то я бы согласилась, потому что мне правда очень понравилось, и что-то новое во мне это открыло 100%.

Ольга Бузова, певица, актриса: