Десять лучших мультфильмов про детей

10 лучших мультфильмов про детей
В мультфильмах маленькие дети часто выступают не только как главные герои, но и как символы любопытства и бесконечных возможностей. Сюжеты, в которых центральное место занимают именно самые молодые персонажи, позволяют зрителям окунуться в мир детских фантазий и приключений, где каждое событие может стать началом удивительного путешествия. Кстати, если вам казалось, что дети часто выступают главными героями, то это на самом деле не совсем так.
Тлум.Ру собрал 10 лучших полнометражных мультфильмов, главные роли в которых исполняют дети — наивные, находчивые, увлечённые и открытые к исследованию мира.
№ 1. «В гости к Робинсонам»
О чём: Гениальный мальчик Льюис растёт в детском доме, но отчаянно мечтает встретить свою семью. Он ещё школьник, а уже сумел изобрести устройство, чтобы просмотреть свои младенческие воспоминания и по ним разыскать мать. Однажды Льюис встречает тринадцатилетнего Уилбера Робинсона, который утверждает, что он из будущего. Теперь главному герою нужно помочь новому знакомому разыскать машину времени, украденную неким высоким человеком в котелке.
Сколько лет: 12. Крутой возраст для приключений!
Чем отличился ребёнок: Мало того, что Льюис сумел сделать невероятное изобретение, так ещё и в будущее отправился и мир спас. И всё это в двенадцать лет. А вот нашёл ли он свою семью — уже спойлер.
№ 2. «Песнь моря»
О чём: В этой сказке, вдохновлённой ирландскими мифами, рассказывается о брате и сестре — Бене и Сирше. Девочка является наполовину селки, это такой мифологический оборотень, прекращающийся в тюленя. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы разгадать тайну пропажи матери, помочь волшебным существам с их заветной целью и заодно разобраться в отношениях между собой.
Сколько лет: Бену 10, Сирше 6.
Чем отличился ребёнок: Сирша — последняя из своего рода, который наделяет особым даром: способностью превращаться в тюленя. Однако она и наполовину человек. Какой выбор Сирша сделает, когда поймёт, что одновременно к двум мирам относиться уже не получится?
№ 3. «Мирай из будущего»
О чём: Маленький Кун наслаждается беззаботным детством, пока у мамы и папы не появляется ещё один ребёнок, девочка по имени Мирай (и её имя значит «будущее»). Из-за того, что малышка забирает всё внимание родителей, Кун начинает сильно ревновать и часто прячется на заднем дворе, где растёт волшебное семейное дерево. В какой-то момент он оказывается в фантастическом мире, где смешиваются прошлое, настоящее и будущее. Здесь он знакомится с родственниками из разных времён: той самой младшей сестрой Мирай, ставшей уже подростком, мамой, помолодевшей до маленькой девочки, и прадедушкой в юности.
Сколько лет: Куну, на минутку, 4 года! А Мирай выступает здесь и как младенец, и как школьница.
Чем отличился ребёнок: Кун знакомится с другими версиями своих родных и понимает, насколько важна семья. Для этого ему приходится путешествовать во времени, что сложно даже для взрослых мультгероев. Это приключение учит многому не только его, но и зрителей.
№ 4. «Тайна Коко»
О чём: Мальчик Мигель живёт вместе с многочисленными родственниками, подавляющими его желания. Вот и пришлось отправиться в загробный мир (правда, случайно), чтобы… даже там оказаться под опекой семьи. Но нашёл Мигель в итоге куда больше, чем ожидал.
Сколько лет: 12. По-прежнему отличный возраст для приключений!
Чем отличился ребёнок: Ребёнком быть не так уж и просто, особенно в семье, которая тебя не принимает — Мигель хочет заниматься музыкой, а родственники категорически против. Мало того, что ему предвещают судьбу сапожника, так ещё и в свободное время играть на гитаре и петь не разрешают. Отправиться в Страну Мёртвых, пускай даже по ошибке, да ещё и не потеряться там, найти кумира и раскрыть тайну — непростое дело даже для взрослого, а тут двенадцатилетний мальчик.
№ 5. «Коралина в стране кошмаров»
О чём: Школьница Коралина вместе с родителями переезжает в новое съёмное жильё — часть дома, известного как Розовый дворец. Родители не обращают на неё никакого внимания, занятые домашними делами и работой, так что Коралине приходится самой искать себе развлечение в новом месте. Так, она находит проход в параллельный мир, где обитают добрые версии её родителей с пуговицами вместо глаз, но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Сколько лет: 11. Коралина всегда на своей волне!
Чем отличился ребёнок: Коралина маленькая, да удаленькая. Обнаружив, что её завели в ловушку (и неудивительно — родители от неё отмахиваются, а детская наивность пока не помогает до конца осознать, что её обманывают), девочка нашла способ спасти и себя, и свою семью, а помогли ей в этом тоже дети. Призраки, правда.
№ 6. «Рыбка Поньо на утесе»
О чём: Маленький мальчик Сосукэ дружит с рыбкой Поньо, дочерью колдуна и морской богини, ведь когда-то он спас её, попавшую в стеклянную банку. Влюбившись в человека, Поньо мечтает стать обычной девушкой, но всё не так просто. На фоне царит буря, море выходит из берегов и грозит всё затопить.
Сколько лет: по 5 лет обоим. Малыши решают!
Чем отличился ребёнок: Сосукэ и Поньо учат зрителей, что если рядом с тобой настоящий друг, то ты будешь принимать его таким, какой он есть, даже если он отличается от тебя. А ещё он учит этому взрослых, которые давным-давно позабыли, как это — понимать и принимать других.
№ 7. «Босс-молокосос»
О чём: Тим — школьник, и он жил со своими мамой и папой как в раю до тех пор, пока в семье не появился второй ребёнок. И дело вовсе не в криках младенца — наоборот, несмотря на свой внешний вид, этот ребёнок вёл себя как взрослый. Решив самому разобраться с проблемой, Тим открыл для себя мир BabyCorp, фирмы, чья специализация — производство и защита детей.
Сколько лет: Тиму 7, Босс-молокосос, как вы понимаете, младенец, значит где-то до года.
Чем отличился ребёнок: Тим помог Боссу-молокососу разобраться с директором корпорации «Пёсико», спасти мир и, что самое главное — сумел принять в себе любовь к младшему брату, пускай и такому странному.
№ 8. «Приключения мистера Пибоди и Шермана»
О чём: Мистер Пибоди — многогранная личность. Он бизнесмен, изобретатель, учёный, нобелевский лауреат, гурман, двукратный олимпийский чемпион и, кроме всего прочего, собака. С помощью своего удивительного изобретения, машины «Вейбек», мистер Пибоди и его приёмный сын Шерман (который, кстати, обычный человеческий ребёнок) могут мгновенно путешествовать во времени.
Сколько лет: Шерману 7, а Пибоди 10, правда, он пёс и в эти годы считается взрослым.
Чем отличился ребёнок: Как минимум, тем, кто его отец! Вместе с мистером Пибоди Шерман исследовал весь мир и множество временных линий. А ведь он технически всё ещё маленький ребёнок.
№ 9. «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм»
О чём: Мальчишки Гарольд и Джордж увлечены созданием комиксов и выдумали собственного супергероя — Капитана Подштанника. Директор их школы, мистер Крупп, не переносит мальчишеские шалости, однако у него пока нет доказательств, уличающих друзей в многочисленных проказах. Но ситуация меняется, когда зануда Мелвин записывает на видео, как Гарольд и Джордж перепрограммируют его изобретение — Турбо-унитаз — и превращают серьёзное событие в весёлое развлечение для одноклассников.
Сколько лет: Гарольду и Джорджу примерно по 12 лет.
Чем отличился ребёнок: Не только спасли мир, но и сумели переубедить взрослых и заставить их встать на их сторону. Это редко случается, и ещё реже — когда взрослые становятся супергероями по просьбе малышей.
№ 10. «Лило и Стич»
О чём: В сердце Гавайев маленькая девочка Лило находит неординарного друга — пришельца по имени Стич, который сбежал с другой планеты. Их необычная дружба помогает обоим преодолеть трудности, исследовать свои личности и понять, что семья — это не всегда кровное родство, а люди (и не только), любящие и поддерживающие друг друга.
Сколько лет: Лило около 7 лет, а вот про Стича не уточнялось, но в душе он точно ребёнок!
Чем отличился ребёнок: Лило — порой капризная, но всё же очаровательная девочка, однако и ей полезно кое-что осознать в жизни. Удивительно, но научиться ценить семью (какой бы она ни была), ей помогают именно инопланетяне.В индустрии, которая обычно считается детской (что совсем не так — ведь мультфильмы и анимационные шоу только для взрослых очень и очень много), редко можно увидеть обилие полнометражных мультфильмов, где именно дети являются главными звездами. Так что теперь у вас точно есть, что посмотреть, а вашим детям — с кем себя ассоциировать. Приятного просмотра!