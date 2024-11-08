Десять лучших мультфильмов про детей

В мультфильмах маленькие дети часто выступают не только как главные герои, но и как символы любопытства и бесконечных возможностей. Сюжеты, в которых центральное место занимают именно самые молодые персонажи, позволяют зрителям окунуться в мир детских фантазий и приключений, где каждое событие может стать началом удивительного путешествия. Кстати, если вам казалось, что дети часто выступают главными героями, то это на самом деле не совсем так.

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Тлум.Ру собрал 10 лучших полнометражных мультфильмов, главные роли в которых исполняют дети — наивные, находчивые, увлечённые и открытые к исследованию мира.

О чём: Гениальный мальчик Льюис растёт в детском доме, но отчаянно мечтает встретить свою семью. Он ещё школьник, а уже сумел изобрести устройство, чтобы просмотреть свои младенческие воспоминания и по ним разыскать мать. Однажды Льюис встречает тринадцатилетнего Уилбера Робинсона, который утверждает, что он из будущего. Теперь главному герою нужно помочь новому знакомому разыскать машину времени, украденную неким высоким человеком в котелке.

Сколько лет: 12. Крутой возраст для приключений!

Чем отличился ребёнок: Мало того, что Льюис сумел сделать невероятное изобретение, так ещё и в будущее отправился и мир спас. И всё это в двенадцать лет. А вот нашёл ли он свою семью — уже спойлер.

О чём: В этой сказке, вдохновлённой ирландскими мифами, рассказывается о брате и сестре — Бене и Сирше. Девочка является наполовину селки, это такой мифологический оборотень, прекращающийся в тюленя. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы разгадать тайну пропажи матери, помочь волшебным существам с их заветной целью и заодно разобраться в отношениях между собой.

Сколько лет: Бену 10, Сирше 6.

Чем отличился ребёнок: Сирша — последняя из своего рода, который наделяет особым даром: способностью превращаться в тюленя. Однако она и наполовину человек. Какой выбор Сирша сделает, когда поймёт, что одновременно к двум мирам относиться уже не получится?

О чём: Маленький Кун наслаждается беззаботным детством, пока у мамы и папы не появляется ещё один ребёнок, девочка по имени Мирай (и её имя значит «будущее»). Из-за того, что малышка забирает всё внимание родителей, Кун начинает сильно ревновать и часто прячется на заднем дворе, где растёт волшебное семейное дерево. В какой-то момент он оказывается в фантастическом мире, где смешиваются прошлое, настоящее и будущее. Здесь он знакомится с родственниками из разных времён: той самой младшей сестрой Мирай, ставшей уже подростком, мамой, помолодевшей до маленькой девочки, и прадедушкой в юности.

Сколько лет: Куну, на минутку, 4 года! А Мирай выступает здесь и как младенец, и как школьница.

Чем отличился ребёнок: Кун знакомится с другими версиями своих родных и понимает, насколько важна семья. Для этого ему приходится путешествовать во времени, что сложно даже для взрослых мультгероев. Это приключение учит многому не только его, но и зрителей.

О чём: Мальчик Мигель живёт вместе с многочисленными родственниками, подавляющими его желания. Вот и пришлось отправиться в загробный мир (правда, случайно), чтобы… даже там оказаться под опекой семьи. Но нашёл Мигель в итоге куда больше, чем ожидал.

Сколько лет: 12. По-прежнему отличный возраст для приключений!

Чем отличился ребёнок: Ребёнком быть не так уж и просто, особенно в семье, которая тебя не принимает — Мигель хочет заниматься музыкой, а родственники категорически против. Мало того, что ему предвещают судьбу сапожника, так ещё и в свободное время играть на гитаре и петь не разрешают. Отправиться в Страну Мёртвых, пускай даже по ошибке, да ещё и не потеряться там, найти кумира и раскрыть тайну — непростое дело даже для взрослого, а тут двенадцатилетний мальчик.

О чём: Школьница Коралина вместе с родителями переезжает в новое съёмное жильё — часть дома, известного как Розовый дворец. Родители не обращают на неё никакого внимания, занятые домашними делами и работой, так что Коралине приходится самой искать себе развлечение в новом месте. Так, она находит проход в параллельный мир, где обитают добрые версии её родителей с пуговицами вместо глаз, но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Сколько лет: 11. Коралина всегда на своей волне!

Чем отличился ребёнок: Коралина маленькая, да удаленькая. Обнаружив, что её завели в ловушку (и неудивительно — родители от неё отмахиваются, а детская наивность пока не помогает до конца осознать, что её обманывают), девочка нашла способ спасти и себя, и свою семью, а помогли ей в этом тоже дети. Призраки, правда.

О чём: Маленький мальчик Сосукэ дружит с рыбкой Поньо, дочерью колдуна и морской богини, ведь когда-то он спас её, попавшую в стеклянную банку. Влюбившись в человека, Поньо мечтает стать обычной девушкой, но всё не так просто. На фоне царит буря, море выходит из берегов и грозит всё затопить.

Сколько лет: по 5 лет обоим. Малыши решают!

Чем отличился ребёнок: Сосукэ и Поньо учат зрителей, что если рядом с тобой настоящий друг, то ты будешь принимать его таким, какой он есть, даже если он отличается от тебя. А ещё он учит этому взрослых, которые давным-давно позабыли, как это — понимать и принимать других.

О чём: Тим — школьник, и он жил со своими мамой и папой как в раю до тех пор, пока в семье не появился второй ребёнок. И дело вовсе не в криках младенца — наоборот, несмотря на свой внешний вид, этот ребёнок вёл себя как взрослый. Решив самому разобраться с проблемой, Тим открыл для себя мир BabyCorp, фирмы, чья специализация — производство и защита детей.

Сколько лет: Тиму 7, Босс-молокосос, как вы понимаете, младенец, значит где-то до года.

Чем отличился ребёнок: Тим помог Боссу-молокососу разобраться с директором корпорации «Пёсико», спасти мир и, что самое главное — сумел принять в себе любовь к младшему брату, пускай и такому странному.

О чём: Мистер Пибоди — многогранная личность. Он бизнесмен, изобретатель, учёный, нобелевский лауреат, гурман, двукратный олимпийский чемпион и, кроме всего прочего, собака. С помощью своего удивительного изобретения, машины «Вейбек», мистер Пибоди и его приёмный сын Шерман (который, кстати, обычный человеческий ребёнок) могут мгновенно путешествовать во времени.

Сколько лет: Шерману 7, а Пибоди 10, правда, он пёс и в эти годы считается взрослым.

Чем отличился ребёнок: Как минимум, тем, кто его отец! Вместе с мистером Пибоди Шерман исследовал весь мир и множество временных линий. А ведь он технически всё ещё маленький ребёнок.

О чём: Мальчишки Гарольд и Джордж увлечены созданием комиксов и выдумали собственного супергероя — Капитана Подштанника. Директор их школы, мистер Крупп, не переносит мальчишеские шалости, однако у него пока нет доказательств, уличающих друзей в многочисленных проказах. Но ситуация меняется, когда зануда Мелвин записывает на видео, как Гарольд и Джордж перепрограммируют его изобретение — Турбо-унитаз — и превращают серьёзное событие в весёлое развлечение для одноклассников.

Сколько лет: Гарольду и Джорджу примерно по 12 лет.

Чем отличился ребёнок: Не только спасли мир, но и сумели переубедить взрослых и заставить их встать на их сторону. Это редко случается, и ещё реже — когда взрослые становятся супергероями по просьбе малышей.

О чём: В сердце Гавайев маленькая девочка Лило находит неординарного друга — пришельца по имени Стич, который сбежал с другой планеты. Их необычная дружба помогает обоим преодолеть трудности, исследовать свои личности и понять, что семья — это не всегда кровное родство, а люди (и не только), любящие и поддерживающие друг друга.

Сколько лет: Лило около 7 лет, а вот про Стича не уточнялось, но в душе он точно ребёнок!

Чем отличился ребёнок: Лило — порой капризная, но всё же очаровательная девочка, однако и ей полезно кое-что осознать в жизни. Удивительно, но научиться ценить семью (какой бы она ни была), ей помогают именно инопланетяне.В индустрии, которая обычно считается детской (что совсем не так — ведь мультфильмы и анимационные шоу только для взрослых очень и очень много), редко можно увидеть обилие полнометражных мультфильмов, где именно дети являются главными звездами. Так что теперь у вас точно есть, что посмотреть, а вашим детям — с кем себя ассоциировать. Приятного просмотра!