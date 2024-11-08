Главную роль в «Джоне Уике» должен был сыграть Брюс Уиллис

Продюсер и режиссёр Дэвид Литч дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter в честь 10-летия серии боевиков «Джон Уик». Кинодеятель в том числе рассказал о ранних этапах производства, во время которых на главную роль хотели пригласить Брюса Уиллиса.

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Как вспоминает Литч, звезда «Крепкого орешка» отлично подошёл бы на роль бывшего наёмного убийцы, которому приходится вновь брать оружие в руки. Однако в дело вмешался Киану Ривз, предложив свою полную поддержку Литчу и его коллеге Чаду Стахелски. В результате лицом франшизы стал именно Ривз, который снялся в четырёх фильмах серии, собравших в прокате более $ 1 млрд.

Сейчас «Джон Уик» — большая франшиза, по которой также сняли сериал-приквел «Континенталь» и готовится спин-офф «Балерина» с Аной де Армас. Премьера картины состоится летом 2025 года.