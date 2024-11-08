Съемки нового сезона сериала «Монастырь» начались без Ивлеевой

В Москве стартовали съемки второго сезон сериала «Монастырь». Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сюжет продолжения драмы будет разворачиваться вокруг героев в исполнении актеров Марка Эйдельштейна и Филиппа Янковского. «К своим ролям также вернутся Светлана Иванова и Диана Енакаева. В сериале появятся и новые герои, которых сыграют Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и другие артисты», — говорится в пресс-релизе.

При этом среди актерского состава нет имени актрисы и телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая исполнила одну из главных ролей в первом сезоне проекта. Режиссером и соавтором сценария выступит Сергей Попов. Премьера запланирована на 2025 год.

Ранее Анастасия Ивлеева рассказала о том, как ей помогло творчество эстрадной певицы Аллы Пугачевой в период «отмены» после организации «голой вечеринки».

Первый сезон проекта снял режиссер Александр Молочников. Сериал рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.