Эксперт рассказал, стоит ли смотреть «Любовь Советского Союза»

В российский прокат вышла «Любовь Советского Союза» — ретромелодрама продюсера Константина Эрнста, сюжет которой основан на биографии кинозвезды Валентины Серовой. О том, каким получился фильм, в котором Серова стала Ковровой, а ее муж Константин Симонов — Кириллом Тумановым, рассказывает «Лента.ру».

Важнейшим событием в жизни пионерки Вали Лактионовой было вручение Сталину букета цветов на первомайском параде. Потом Валя (Ангелина Стречина) выросла, стала актрисой театра и кино, неведомым образом влюбляющей в себя простых зрителей и, скажем, героя войны в Испании летчика Коврова (Кирилл Кузнецов), который поспешил взять ее в супруги. Счастье долгим не стало: Ковров летал с женой на самолете над Красной площадью, а впоследствии разбился. Тут Валю начал осаждать начинающий драматург Туманов (Роман Васильев), которого она сначала одела как следует и заставила написать для себя пьесу, а позже проводила на войну. Там Туманов сначала пропал без вести, а потом написал стихотворение «Жди меня». Пока возлюбленный отдавал долг Родине, на Коврову положил глаз генерал Павловский (Игорь Петренко), но Туманов вовремя вернулся домой. Кончилось все хорошо.

Дата выхода: 7 ноября

7 ноября Страна: Россия

Россия Продолжительность: 2 часа 28 минут

2 часа 28 минут Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев

Никита Высоцкий, Илья Лебедев В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Алена Бабенко

Известно, что писатель Константин Симонов лишь один раз вмешался в подготовку к съемкам поставленного по его повести и сценарию фильма Алексея Германа «Двадцать дней без войны» — когда Алла Демидова пришла пробоваться на роль Ники, придав себе внешнее сходство с Валентиной Серовой. Брак Симонова и Серовой — один из мифов советского времени, подаривший миру стихотворение «Жди меня» и чудовищно травмировавший как самого писателя, так и его музу.

Когда стало известно о запуске в производство «Любви Советского Союза», посвященной сердечным делам вымышленной звезды сталинской эпохи, естественным образом казалось, что речь пойдет о главной актрисе того времени — Любови Орловой. На это, в конце концов, указывало даже название. Однако заголовок картины оказался обманным маневром. Героиня Софьи Эрнст, списанная с Орловой и носящая фамилию Соколова, здесь действительно появляется, но всего минут на пять — пожалуй, лучшие в фильме. Выход русской Марлен Дитрих связан с опасным походом к гадалке (в этой роли великолепная Елена Морозова). Здесь «Любовь Советского Союза» ненадолго становится похожа на ретрофильмы Джеймса Грэя — «Роковую страсть» и «Затерянный город Z». В последнем медиума, кстати, играла советская звезда другой эпохи — Елена Соловей.

Весь остальной хронометраж «Любви Советского Союза» отдан под цветастую сусальную панораму тридцатых-сороковых в фирменном исполнении Первого канала.

Временами даже кажется, что из-за угла вот-вот выйдет Андрей Смоляков в шляпе майора Черкасова из сериала «Мосгаз». Впрочем, с точки зрения экранной хронологии он в тех же декорациях будет действовать чуть позже.

Настоящая биография Валентины Серовой в таком антураже, вероятно, смотрелась бы особенно пронзительно. Харьковское детство, исправленный Валей Половиковой ради актерской карьеры год рождения, роман с летчиком-героем Серовым, погибшим до рождения первенца. А дальше — встреча с Симоновым, выславшим сына Серова из дома, увядающая карьера, алкоголизм, смерть в разграбленной собутыльниками квартире. Для фильма с названием «Любовь Советского Союза» и премьеры в «Октябре» с антикварными автомобилями, ряженой массовкой и эскимо для гостей такая история, конечно, не подходит.

Впрочем, и куда более близкий к фактической биографии сериал Юрия Кары 2005 года «Звезда эпохи» тоже ругали за отступление от правды жизни (фамилии там, кстати, тоже поменяли: Серова стала Седовой, а Симонов — Семеновым). Здесь для порядка стоит отметить, что художественное кино и не обязано показывать, как все было на самом деле, особенно в эпоху пресловутой постправды. Другое дело, что любое произведение такого рода должно предлагать более или менее убедительную версию событий, и вот с этим у «Любви Советского Союза» основные проблемы.

Возможно, дело в долгой разработке. Первые варианты сценария Сергей Снежкин («Похороните меня за плинтусом») и Владимир Валуцкий (сценарист советских «Приключений Шерлока Холмса») писали еще в нулевых. За два года у картины сменилось три постановщика — на место Дмитрия Иосифова пришли Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Быть может, свою роль сыграло и то, что съемки полнометражного фильма шли одновременно с работой над сериалом, в котором обещана «совсем другая история». Однако как бы то ни было, но факт остается фактом: «Любовь Советского Союза» — это помпезная и пустая картина, ровным счетом ничего не сообщающая ни об эпохе, ни о своих героях.

Любовь, что бы там ни думали на Первом канале, — чувство интимное, а значит, по определению индивидуальное. Его экранное изображение требует выразительной детализации, а жанр мелодрамы даже в кино большого стиля предполагает все-таки какую-никакую достоверность. Проблема «Любви Советского Союза» не в том, что она замалчивает ключевые детали биографий и черты характера своих прототипов — в конце концов, на то это и история по мотивам реальных событий, а не «роман с ключом». Беда фильма в том, что, ампутировав у Ковровой и Туманова жизни и судьбы Серовой и Симонова, многочисленные создатели не потрудились придумать им новые. «Любовь Советского Союза» не романтизирует русские тридцатые и сороковые, лишь скачет по верхам: здесь, например, есть по одному эпизоду про зловещего Сталина, репрессии и законы военного времени.

Все эти детали — не слишком старательно нарисованные по памяти обрывки плакатов, которые не складываются не то что в историю, а даже в мало-мальски увлекательный коллаж. В его центре — даже не пустое место, а что-то вроде манекена.

Озвученная музыкой будто из новогодней рекламы банка, переполненная глянцевым блеском «Любовь Советского Союза» похожа не на фильм (хотя бы плохой), а на набор нарисованных нейросетью слайдов. И дело здесь не только в привычно дурной актерской игре (и не в том, что здешний Сталин в исполнении Александра Устюгова на голову возвышается над прочими героями), но и в полном отсутствии минимального нарративного усилия. Вся энергия будто бы уходит на смягчение острых углов, обход неоднозначных тем и прочие опасливые маневры. Самые успешные проекты «Дирекции кино» («Высоцкий», «Викинг», «Вызов», «Ирония судьбы 2») можно было не любить, однако они попадали если не в нерв времени, то в какие-то потайные народные чаяния.

Продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов всякий раз находили способ сообщить людям что-то о них самих. Что-то такое, что заставляло — нет, не изменить жизнь, но обеспечить сарафанное радио и привлечь людей в кино. «Любовь Советского Союза», кажется, лишена этого прицела — такой проект, наверное, способен захватить телеаудиторию, но в кино ходят за другим. А главное, что в этом фильме совсем не осталось наглости и энергии, отличавших прошлые картины «Дирекции кино». Проще говоря, не «Любовь», а два с половиной часа плохо отрепетированных вздохов на разнообразных скамейках.