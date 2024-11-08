Мультфильму «Моана 2» предрекают рекордный старт в США

Издание The Hollywood Reporter опубликовало аналитические данные о стартовых сборах «Моаны 2». Грядущий мультфильм Disney может установить рекорд по запуске в День Благодарения — лента может заработать за дебютные пять дней $ 125-135 млн только в США.

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Сейчас абсолютный рекорд в ноябрьские праздники удерживает ещё одна картина DIsney — «Холодное сердце». В 2013 году мультфильм стартовал с невероятных $ 93 млн, и этот показатель почти наверняка будет превзойдён уже совсем скоро. Стоит отметить, что оригинальная «Моана» также запускалась в конце ноября, заработав около $ 82 млн.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и уходит в новое путешествие с лучшим другом. Героиня вместе с соплеменниками и Мауи отправляется на поиски острова, который должен помочь объединить народы Полинезии. Премьера ленты состоится 27 ноября.