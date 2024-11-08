Рецензия на первые эпизоды сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым

На сервисе Premier начался показ юридической драмы «Плевако» по мотивам биографии талантливого адвоката Федора Плевако, за которым в Российской империи закрепилась слава «московского златоуста». В сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, героя назвали Николаем Федоровичем, а сыграл его Сергей Безруков. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел две серии шоу — и рассказывает, стоит ли следить за этим процессом.

© кадр из сериала «Плевако»

«Не с ненавистью судите — с любовью судите, если хотите правды», — высечено на надгробии «московского златоуста» Федора Никифоровича Плевако, самого известного адвоката Российской империи. Герой сериала «Плевако» — Николай Федорович Плевако, сыгранный Сергеем Безруковым, — вероятно, согласился бы со своим однофамильцем, даром что он с него же и списан. Последнее обстоятельство формально вычеркивает «Плевако» из жанра байопика — шоу, как отмечается, снято «по мотивам реальной истории жизни», а не дословно воспроизводит биографию легендарного юриста. Так что в случае, если вы хотите правды, ее, вероятно, стоит поискать в другом месте.

Но и строго судить авторов «Плевако», пожалуй, не следует. Легендарным юристом Федор Никифорович Плевако был в самом прямом смысле слова: правда в истории его жизни — вещь не самая уловимая за нагромождением противоречивых свидетельских показаний.

Скажем, стартует шоу с эффектной сценой речи в защиту старушки, укравшей копеечный чайник. Плевако-Безруков пускается в ироническое перечисление:

«Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за больше чем тысячелетнюю историю. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки…»

Подобный спич закрепился в общественном сознании после одного из выпусков коронавирусного подкаста Владимира Путина — куда, предположительно, просочился как раз из выступления Плевако в изложении писателя Викентия Вересаева. Оно (изложение), однако, не единственное: в редакции вересаевского современника, журналиста и критика Власа Дорошевича дело касалось не чайника, а кофейника, и не жестяного, а серебряного — причем стоившего 300 рублей вместо 30 копеек. А сама речь, пускай и была близкой по замыслу, обходилась без мемных печенегов и половцев.

И так со многим — туманным остается даже происхождение Плевако. К примеру, в новелле Валентина Пикуля «Не от крапивного семени» утверждается, что отец юриста был польским революционером, сосланным в Сибирь, а мать — калмычкой. Историк Алексей Кузнецов называет эту версию сомнительной «во всех ее частях» и отмечает, что отец Плевако, скорее всего, не был ни революционером, ни поляком, а мать могла быть как киргизкой, так и казашкой — как крепостной, так и мещанкой.

В этих условиях выведение некой отдельной альтернативной сущности «Николай Федорович Плевако» видится решением спасительным и развязывающим руки. Так, авторы шоу во главе с Анной Матисон, постановщицей и супругой Безрукова (она снимает мужа во всех проектах с момента знакомства — среди них, в частности, экранизация «Заповедника» Сергея Довлатова), выписывают экранного Плевако все-таки однозначно наполовину калмыком. Причем звучащая в кадре калмыцкая речь, вопреки малоприятной традиции российского кинематографа, не гасится слоем русской озвучки, а сопровождается субтитрами; в качестве бонуса Безруков еще периодически начинает исполнять калмыцкие танцы (тут воздержимся от характеристики). Параллельно Матинсон иногда отправляет своего героя на Хитровку — поучаствовать в кулачных боях и отвесить поклон «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи (тут тоже любят слоу-мо, хоть и обращаются с ним более неряшливо). В большей, впрочем, степени Плевако-Безруков напоминает другого великого сыщика, тоже недавно попавшего на экраны сквозь некоторые метаморфозы, — Эраста Петровича Фандорина из книг Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

В главном, однако, экранный адвокат будто бы совпадает со своим прототипом: с точки зрения убеждений настоящий Плевако был правоцентристом (он входил в «Союз 17 октября»), а в работе полагался на вдохновение и все время импровизировал, из-за чего мог выступать как сногсшибательно, так и крайне неудачно — даже в рамках одного процесса. Так же и сам сериал. Он словно пытается придерживаться малоочевидного баланса: сочувствует простым гражданам, одновременно стараясь рассмотреть человеческое в государственниках. А местный адвокатский процедурал по степени увлекательности приближается то к яркому пересказу громкого политического дела, то к подробной трансляции заседания суда по лишению водительских прав. Так что надежда есть — если не на оправдательный приговор, то хотя бы на условный срок.

Сериал «Плевако»

Дата выхода: 7 ноября 2024 года

Продолжительность: 10 серий по 52 минуты

Режиссер: Анна Матисон

В ролях: Сергей Безруков, Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Олег Савцов, Виталий Коваленко, Игорь Грабузов, Зоя Бербер

Где смотреть: Premier

Создатели: сериал создан киностудией «РОК» при участии телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER и при поддержке Института развития интернета

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