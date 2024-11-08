Фильм «Великая» с Кейт Уинслет выйдет в российский прокат в ноябре

Локализованный трейлер фильма «Великая» (Lee) представила 7 ноября 2024 года кинокомпания World Pictures. Главные роли в картине режиссера Эллен Кёрас о знаменитой женщине-фотографе Ли Миллер исполнили Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Александр Скарсгард, Андреа Райзборо, Джош О’Коннор и Энди Сэмберг.

© кадр из фильма «Великая»

- Фотомодель и икона стиля, блиставшая на обложках Vogue, супруга египетского миллионера, муза Пикассо и Дали, культовый фотограф - всё это невероятная Ли Миллер, - сообщается в пресс-релизе. - Будучи преисполнена решимости задокументировать правду о нацистском режиме, Ли сделала несколько наиболее важных снимков во время Второй мировой войны, за которые она заплатила огромную личную цену.

Мировая премьера «Великой» состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале в Торонто. За роль Ли Миллер Кейт Уинслет уже удостоена наград Мюнхенского и Цюрихского кинофестивалей.

В российский прокат фильм выйдет 21 ноября.