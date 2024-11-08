$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

В России завершились съемки сериала «Неземная»

Завершились съемки новой режиссерской работы актрисы Дарьи Мороз сериала «Неземная», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

В России завершились съемки сериала «Неземная»
© nsn.fm

Сценаристами совместного проекта Kion и продюсерской компании «Марс Медиа» выступили Дмитрий Шутко, Мария Тиллес, Юрий Патренин, Дарья Павлотос и другие.

В сериале снялись Светлана Иванова, Лиза Ищенко, Лев Зулькарнаев, Роза Хайруллина, Роман Евдокимов и другие.

Сюжет сериала повествует о анестезиологе-реаниматологе Михаиле, который очень устал от жизни. Как-то вечером он познакомился в баре с девушкой по имени Ася, которая оказалась ангелом смерти.

Ранее стало известно, что «Первый канал» снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице, образ сыгравшего эту роль в фильме «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фильмы и сериалы
Семнадцать мгновений весны
Юрий Патренин
Роза Хайруллина
Роман Евдокимов
Светлана Иванова
Дарья Мороз
Юлиан Семенов
Вячеслав Тихонов
Первый канал