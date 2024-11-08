Почему российские блокбастеры не продвигают за рубежом

Игровые фильмы являются более сложными к продвижению, поскольку образы российских героев и лица актеров непривычны для зрителя в других странах, отметил в эфире НСН Роман Исаев.

© кадр из фильма «По щучьему велению»

Фильм «По щучьему велению», не продвигают за рубежом, потому что игровой контент, в отличие от мультфильмов, более сложный к восприятию в других странах, объяснил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» подсчитал, что российские фильмы собрали в прокате на международной арене $15,3 млн с января по сентябрь 2024 года. Самыми успешными за третий квартал стали анимационные проекты «Маша и медведь», «Коты Эрмитажа» и «Снежная королева: разморозка». Лучшим среди игровых проектов по-прежнему остается триллер «Я иду искать». Исаев отметил, что мультфильмы понятны зрителю во всех странах мира.

«Анимация – это визуальный язык, который абсолютно универсален, понятен большинству зрителей, в том числе и в маленьких, совершенно разных странах мира, с разным менталитетом, культурой потребления различного контента. Поэтому, собственно, наша «Маша и Медведь», которая написала историю в современной анимации российской, побив все рекорды по просмотрам на YouTube и так далее, и те же сериальные форматы, и полные метры этого бренда... Они востребованы, интересны и понятны зрителю в том числе и юному, в любой стране мира», - сказал Исаев.

Он отметил, что игровые фильмы являются более сложными к продвижению, поскольку образы российских героев и лица актеров непривычны для зрителя в других странах.

«Игровой контент все-таки более сложный. Образы героев, непосредственно лица актеров, которые воплощают этих персонажей, они непривычны для зрителя в других странах. Как и нам, по сути. Среднестатистическому российскому зрителю очень непривычно видеть на экране индусов, китайцев. Это все-таки разница в определенном и культурном коде, и менталитете, и в восприятии окружающей реальности, общества и так далее», - указал собеседник НСН.

При этом Исаев отметил, что сборы российских фильмов за рубежом в $15,3 млн являются небольшими.

«Те цифры, которые мы видим по сборам, не такие уж впечатляющие. Что такое $15 млн для кассы кино в мире? Это какие-то совершенно незаметные доли процента. Но, тем не менее, отрадно, что наша анимация востребована хотя бы в этом объеме. Я уверен, что перспективы у нашей анимационной индустрии есть, мы это видим. Тот продукт, который производится и выходит на нашем рынке, показывает очень достойные результаты», - добавил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН отмечал, что на Западе очень любят, ждут и ценят короткометражные российские мультфильмы, передает «Радиоточка НСН».