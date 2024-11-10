В России ожидают пика выпуска кинокартин в прокат в 2026 году

Россия достигнет пика выпуска в прокат кинокартин в 2026 году, сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что для устойчивого развития отрасли требуется около 300 релизов отечественных кинопроизводителей в год.

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«Для устойчивого развития отрасли требуется около 300 кинотеатральных релизов отечественных кинопроизводителей в год, из которых порядка 60 должны являться крупными релизами. В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, за январь - октябрь 2024-го - 170. Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году», — сказала она.

Среди картин, запланированных на 2025-2026 годы, министр отметила семейные фэнтезийно-приключенческие фильмы "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Буратино", приключенческую фантастику "Кракен", биографический фильм о жизни А. С. Пушкина "Пророк".

По ее словам, также было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее "зрительских" картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа.