Все что нужно знать о новом фильме Кристофера Нолана

Оскароносный автор «Оппенгеймера» вернётся в 2026 году.

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Кристофер Нолан — один из главных режиссёров современности. Британский постановщик покорил сердца фанатов супергероев (трилогия о Бэтмене), снял один из самых известных фильмов о космосе («Интерстеллар»), после чего углубился в нелинейную военную драму («Дюнкерк»), дойдя до главного фильма в своей карьере — «Оппенгеймера».

С момента выхода оскароносной драмы о создателе ядерной бомбы прошло больше года, и с тех пор Нолан работает над своей новой картиной, которая наверняка окажется хитом проката. Но что о ней известно?

Новый фильм Кристофера Нолана

Название: неизвестно

Режиссёр: Кристофер Нолан

Актёры: Мэтт Деймон, Том Холланд и другие

Дата премьеры: 17 июля 2026 года

Жанр: неизвестно

Продолжительность: неизвестно

Страна: Великобритания, США

О чём будет новый фильм Кристофера Нолана?

Британский режиссёр уже давно известен своей скрытностью. Постановщик сам пишет сценарии для своих фильмов, после чего лично общается с главами голливудских кинокомпаний, поэтому утечки проектов автора происходят очень редко.

Ситуация повторилась и в этот раз — у нового проекта Кристофера Нолана пока нет даже примерного синопсиса от проверенных изданий. Известно лишь, что события ленты развернутся не в наши дни, а главными героями выступят двое мужчин. Одни журналисты сообщают, что лента расскажет историю о вампирах, другие заявляют, что фильм выступит ремейком шпионского сериала «Заключённый», однако всё это наверняка лишь слухи.

Ясно одно: Кристофер Нолан будет держать интригу до последнего, поэтому первые детали его будущего фильма мы узнаем не раньше старта производства картины.

Кто сыграет в новом фильме Кристофера Нолана?

В отличие от сюжетных деталей, исполнители главных ролей в будущем фильме Нолана уже известны. Первый — Мэтт Деймон. Ранее он уже снимался у британского постановщика — зрители наверняка помнят его по ролям доктора Манна в «Интерстелларе» и генерала Лесли Гровса в «Оппенгеймере».

Интересно, что Мэтт Деймон брал перерыв в карьере с условием, что он вернётся в индустрию, если ему позвонит Кристофер Нолан. Это и произошло в 2022 году, когда постановщик предложил ему сыграть второстепенную роль в «Оппенгеймере».

Второй исполнитель главной роли — Том Холланд. Соотечественник Нолана успел зарекомендовать себя не только как Человек-паук во вселенной Marvel, но и как отличный драматический актёр. Критики особенно отмечали британца в сериале «Переполненная комната» от Apple и в драме «По наклонной» от режиссёров «Мстителей».

Кто ещё сыграет в новом фильме Кристофера Нолана, неизвестно. Однако возможно появление и других любимых актёров режиссёра, например Киллиана Мёрфи, Гэри Олдмена и Энн Хэтэуэй.

Съёмки и дата выхода нового фильма Кристофера Нолана

Полноценное производство фильма должно стартовать в начале 2025 года в США. По традиции оно продлится примерно несколько месяцев, после чего лента отправится на годичное постпроизводство. В этот период VFX-специалисты будут создавать визуальные эффекты для ленты, а монтажёры – постепенно склеивать сцены в один большой фильм.

У Тома Холланда будет очень занятой график съёмок. Сначала британец снимется у Кристофера Нолана, затем отправится на съёмки «Мстителей 5», после чего приступит к производству «Человека-паука 4». Все три картины выйдут с мая по июль 2026 года.

Премьера нового фильма Кристофера Нолана состоится 17 июля 2026 года — спустя три года после выхода «Оппенгеймера». Дистрибьютором ленты вновь выступит кинокомпания Universal Pictures, с которой режиссёр начал сотрудничать после скандала с Warner Bros. из-за триллера «Довод».