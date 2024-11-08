Вышел трейлер боевика «Грязные ангелы» с Евой Грин

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер боевика «Грязные ангелы» с Евой Грин («Три мушкетёра: Д’Артаньян», «300 спартанцев: Расцвет империи»). В ролике показали процесс подготовки главных героинь к опасному заданию.

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Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина расскажет об американской военной по имени Джейк. Она присоединяется к группе женщин-коммандос, в составе которой отправляется на задание по спасению похищенных террористами школьниц.

Также в актёрский состав войдут Руби Роуз, Мария Бакалова, Реза Броджерди, Рона-Ли Шимон, Джоджо Т. Гиббс, Азиз Чапкурт, Хади Ханъянпур, Кристофер Бакус, Летиция Эйдо и другие. Кресло режиссёра занял Мартин Кэмпбелл, снявший «Казино Рояль» и «Иностранца».

Мировая премьера боевика состоится 13 декабря. Выйдет ли лента официально в кинотеатрах России пока неизвестно.