Индия покажет белорусское кино на крупнейшей стриминговой платформе

Белорусские фильмы будет показывать крупнейшая стриминговая платформе в Индии. Есть планы также относительно показа контента из России, сообщил ТАСС индийский режиссер и продюсер Амит Джайн в кулуарах XXX Минского международного кинофестиваля "Листопад" ("Лiстапад").

По его словам, соответствующие соглашения будут заключены в ближайшее время.

"Страны в дальнейшем будут продвигать перекрестную дистрибуцию. Будут отобраны фильм "Черный замок" и еще порядка 15 белорусских картин, которые продемонстрирует крупнейшая стриминговая платформа в Индии, где живут порядка 1,5 млрд человек. Это огромные возможности и пространство, которое может быть заполнено прекрасным контентом", - отметил продюсер. По его мнению, "сейчас лучшее время" для продвижения белорусских и российских кинолент, "потому что индийский рынок и аудитория стали более зрелыми после открытия множества фильмов Netflix, Amazon, корейских и турецких кинокартин. Я верю, что мы представим контент из Белоруссии, России. Это огромный рынок. "Черный замок" (белорусский фильм с актерским составом из России и Белоруссии, который покажут на Международном кинофестивале в Индии - прим. ТАСС) - это один из последних фильмов, зрительский, который может привлечь большую часть аудитории", - сказал продюсер.

Он уверен, что показ этой картины на крупнейшем в Индии кинофестивале, который пройдет в Гоа 20-28 ноября, представит его на обозрение зрителям из более чем 200 стран, различным медиа и инфлюенсерам, вызовет отклик со стороны молодежи.