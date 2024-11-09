Фильм «Громовержцы*»: дата выхода, трейлер, актеры и роли
В мае 2025 года в мировой прокат выходит новый фильм производства Marvel Studios — «Громовержцы*». Он расскажет об одноименной команде антигероев, которые будут сражаться против еще большего зла. Что известно о картине и ее производстве, зачем нужна звездочка в названии и почему выход фильма переносили несколько раз — в материале «Ленты.ру»
Главное о фильме «Громовержцы*»
- Оригинальное название: Thunderbolts*
- Жанр: фантастика, приключения, фэнтези, драма, боевик, криминал
- Страна: США
- Кинокомпания: Marvel Studios
- Режиссер: Джейк Шрейер
- В главных ролях: Себастиан Стэн, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Джулия Луи-Дрейфус, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Харрисон Форд
- Дата выхода фильма: 2025 год
- Покажут ли в России: неизвестно
Дата выхода
Изначально на большие экраны фильм должен был выйти в июле 2024 года, однако съемки пришлось приостановить из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде.
Дату релиза фильма перенесли почти на год: в мире он выйдет 2 мая 2025-го.
Однако жители некоторых стран смогут посмотреть фильм раньше: во Франции, Швеции, Германии и Тайване премьера запланирована на 30 апреля, 1 мая показ состоится в Сингапуре, Словакии, Мексике и Венгрии.
Трейлер
Покажут ли «Громовержцев*» в России
Marvel — дочерняя компания Walt Disney Studios, которая покинула российский рынок кино в 2022 году. В настоящее время фильмы студии не показывают даже в отечественных стриминговых сервисах, поэтому официальная премьера фильма в России вряд ли состоится.
Однако фильм все же может выйти в кинотеатрах в рамках «серого проката».
По такой схеме россиянам уже показали «Барби», «Оппенгеймер», «Аквамен и потерянное царство» и другие фильмы и мультики.
Кто такие Громовержцы
Громовержцы — марвеловская версия «Отряда самоубийц» из комиксов DC. Однако между командами есть важное отличие: в «Отряд» антигерои попадают не по своей воле, в то время как Громовержцами персонажи Marvel становятся добровольно.
В комиксах первую команду Громовержцев решил создать один из главных врагов Капитана Америки — барон Земо, бывший полковник и гражданин Заковии, террорист, который хотел отомстить Мстителям после потери семьи во время Битвы за Заковию. С помощью отряда бывших злодеев, которые сменили костюмы и прозвища, он планировал «заменить» Мстителей, Людей Икс и Фантастическую четверку, которых якобы убил суперзлодей по имени Натиск.
Таким образом Земо хотел втереться в доверие к «Щ.И.Т.у» и другим организациям правительства, чтобы в удобный момент нанести им сокрушительный удар.
Однако со временем злодеи прониклись своим делом и в решающий момент отказались подчиняться Земо.
Состав команды в комиксах неоднократно менялся: в разное время в нее входили Дэдпул, Соколиный Глаз, Каратель и Красный Халк.
Как появилось название фильма
Свое название первый отряд Громовержцев позаимствовал у другого персонажа вселенной Marvel — генерала Таддеуса «Громовержца» Росса, роль которого раньше исполнял актер Уильям Херт. После смерти Херта персонажа стал играть Харрисон Форд, который появится в новом фильме «Капитан Америка: Новый мир».
Однако, по словам руководителя студии Marvel Кевина Файги, в фильме о Громовержцах Форда не будет. Это значит, что никакого взаимодействия между персонажем Таддеусом «Громовержцем» Россом и командой в этой ленте ожидать не стоит.
Что означает звездочка в названии
Во время презентации Disney CinemaCon, которая прошла в апреле 2024 года, руководитель Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что звездочка в названии фильма Thunderbolts* — не ошибка, а действительно нужный элемент. Однако он отказался комментировать ее значение, пока лента не выйдет на большие экраны.
Актер Дэвид Харбор, сыгравший в фильме Красного стража, отметил, что звездочка была «поставлена задним числом», но раскрывать подробности тоже не стал.
«Звездочка — это идея, которая пришла в голову кому-то... Звездочка — это очень круто. Я понимаю, почему люди решили поставить там звездочку. Я с нетерпением жду, когда зрители тоже это увидят», — Дэвид Харбор, актер.
Хотя Харбор не дал никаких дополнительных подсказок, его комментарии возродили теории фанатов о том, что может означать это изменение названия. Так, многие поклонники вселенной Marvel предполагают, что звездочка указывает на то, что события фильма послужат причиной для переименования команды в «Темных Мстителей» — именно так называется отряд, впоследствии сформированный из бывший Громовержцев.
Сюжет
«Громовержцы*» (в оригинале Thunderbolts*) — супергеройский фильм, основанный на истории одноименного отряда из комиксов Marvel. Это 36-я картина в киновселенной Marvel и 15-й фильм Пятой фазы.
Подробностей сюжета студия Marvel не раскрывает. Но, судя по опубликованному трейлеру, директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн объединит антигероев и злодеев киновселенной Marvel — Зимнего солдата Баки Барнса, новую Черную вдову Елену Белову, экс-преемника Капитана Америки Джона Уокера и других.
План де Фонтейн заключается в том, чтобы чтобы отправить команду на задание правительства. Но постепенно становится ясно, что она не совсем честна с участниками отряда.
Появятся ли Громовержцы в других фильмах
На Comic-Con в Сан-Диего было объявлено, что Громовержцы также появятся в фильмах «Мстители: Судный день» (2026) и «Мстители: Секретные войны» (2027).
Ожидается, что в предстоящих фильмах будет задействован звездный актерский состав: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосса-Бахрах из «Фантастической четверки», а также Роберт Дауни-младший, который исполнит роль Доктора Дума.
Производство
Изначально режиссером «Громовержцев*» должен был стать нынешний глава компании DC Studios Джеймс Ганн, который снимал «Стражей Галактики». Однако в 2018 году Disney прекратил с ним сотрудничество из-за оскорбительных твитов, опубликованных с 2008 по 2011 год. Тогда Ганн взялся за проекты вселенной DC и создал фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет», концепция которого схожа с «Громовержцами*».
В результате съемками «Громовержцев*» занялся режиссер Джейк Шрейер. Ранее он работал над фильмами «Грызня» и «Бумажные города», а также над сериалом «Ложа 49». Режиссер уточнил, что «Громовержцы*» будут совершенно новым фильмом, а не продолжением уже знакомых историй.
«Я думаю, что самое захватывающее в «Громовержцах*» — это то, что это не сиквел. Это новая история и новый взгляд на персонажей, которых мы встречали раньше в Marvel», — Джейк Шрейер, режиссер «Громовержцев*».
Сценаристами ленты выступили Эрик Пирсон («Тор: Рагнарек»), Ли Сон-джин («Силиконовая долина») и Джоэнна Кало («Медведь»). Продюсерами фильма стали глава Marvel Studios Кевин Файги, Брайан Чапек («Тор: Любовь и гром») и Мэттью Дженкинс («Секретное вторжение»).
Актеры и роли
Флоренс Пью повторит свою роль Елены Беловой после ее появления в фильмах «Черная вдова» и «Соколиный глаз». Персонаж Себастиана Стэна также вернется на экраны: Зимний Солдат известен зрителям по трилогии о Капитане Америке, а также по фильмам «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и мини-сериалу «Сокол и Зимний солдат».
Также в фильме можно будет увидеть звезд «Черной вдовы» Дэвида Харбора и Ольгу Куриленко. А роль Призрака — антагониста из «Человека-муравья и Осы» — снова сыграет Ханна Джон-Кэймен. Ожидается, что бывшие актеры киновселенной Marvel Лоуренс Фишбрун и Рэйчел Вайс также вернутся к ролям Билла Фостера и Мелины Востокофф.
Вошел в каст и Льюис Пуллман — он сменил актера Стивена Ена, который выбыл из съемочного процесса из-за проблем в расписании, вызванных забастовками в Голливуде в 2023 году. Айо Эдебири, звезда популярной сериала «Медведь», также покинула фильм в начале 2024 года из-за проблем с графиком. Ее место заняла Джеральдин Вишванатан («Блокировщики» и «Чудотворцы»). Однако какая именно роль досталась актрисе, пока неизвестно.
Актеры и роли
- Себастиан Стэн («Тоня против всех») — Баки Барнс/Зимний солдат. Усовершенствованный суперсолдат и фактический лидер Громовержцев.
- Флоренс Пью («Солнцестояние») — Елена Белова. Член «Громовержцев», которая прошла подготовку в Красной комнате в качестве Черной вдовы .
- Дэвид Харбор (сериал «Очень странные дела») — Алексей Шестаков/Красный страж. Член Громовержцев, русский суперсолдат, аналог Капитана Америки и приемный отец персонажа Елены Беловой.
- Ольга Куриленко («Обливион») — Антония Дрейков/Таскмастер. Член Громовержцев с фотографическими рефлексами, которые позволяют ей имитировать боевые стили противников.
- Уайатт Рассел (сериал «"Монарх": Наследие монстров») — Джон Уокер/Агент США. Улучшенный суперсолдат и член Громовержцев.
- Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик») — Роберт «Боб» Рейнольдс/Часовой. Считается одним из сильнейших супергероев Вселенной Marvel.
- Ханна Джон-Кэймен («Обитель зла: Раккун-Сити») — Эйва Старр/Призрак. Супергерой команды Громовержцев, которая может проходить сквозь объекты и может становится неосязаемой.
- Джулии Луи-Дрейфус (сериал «Вице-президент») — Графиня Валентина Аллегра де Фонтен. Аристократка и директор Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ), которая занимается вербовкой.