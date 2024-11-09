Фильм «Громовержцы*»: дата выхода, трейлер, актеры и роли

В мае 2025 года в мировой прокат выходит новый фильм производства Marvel Studios — «Громовержцы*». Он расскажет об одноименной команде антигероев, которые будут сражаться против еще большего зла. Что известно о картине и ее производстве, зачем нужна звездочка в названии и почему выход фильма переносили несколько раз — в материале «Ленты.ру»

© Lenta.ru

Главное о фильме «Громовержцы*»

Оригинальное название: Thunderbolts*

Thunderbolts* Жанр: фантастика, приключения, фэнтези, драма, боевик, криминал

фантастика, приключения, фэнтези, драма, боевик, криминал Страна: США

США Кинокомпания: Marvel Studios

Marvel Studios Режиссер: Джейк Шрейер

Джейк Шрейер В главных ролях: Себастиан Стэн, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Джулия Луи-Дрейфус, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Харрисон Форд

Себастиан Стэн, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Джулия Луи-Дрейфус, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Харрисон Форд Дата выхода фильма: 2025 год

2025 год Покажут ли в России: неизвестно

Дата выхода

Изначально на большие экраны фильм должен был выйти в июле 2024 года, однако съемки пришлось приостановить из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде.

Дату релиза фильма перенесли почти на год: в мире он выйдет 2 мая 2025-го.

Однако жители некоторых стран смогут посмотреть фильм раньше: во Франции, Швеции, Германии и Тайване премьера запланирована на 30 апреля, 1 мая показ состоится в Сингапуре, Словакии, Мексике и Венгрии.

Трейлер

Покажут ли «Громовержцев*» в России

Marvel — дочерняя компания Walt Disney Studios, которая покинула российский рынок кино в 2022 году. В настоящее время фильмы студии не показывают даже в отечественных стриминговых сервисах, поэтому официальная премьера фильма в России вряд ли состоится.

Однако фильм все же может выйти в кинотеатрах в рамках «серого проката».

По такой схеме россиянам уже показали «Барби», «Оппенгеймер», «Аквамен и потерянное царство» и другие фильмы и мультики.

Кто такие Громовержцы

Громовержцы — марвеловская версия «Отряда самоубийц» из комиксов DC. Однако между командами есть важное отличие: в «Отряд» антигерои попадают не по своей воле, в то время как Громовержцами персонажи Marvel становятся добровольно.

В комиксах первую команду Громовержцев решил создать один из главных врагов Капитана Америки — барон Земо, бывший полковник и гражданин Заковии, террорист, который хотел отомстить Мстителям после потери семьи во время Битвы за Заковию. С помощью отряда бывших злодеев, которые сменили костюмы и прозвища, он планировал «заменить» Мстителей, Людей Икс и Фантастическую четверку, которых якобы убил суперзлодей по имени Натиск.

Таким образом Земо хотел втереться в доверие к «Щ.И.Т.у» и другим организациям правительства, чтобы в удобный момент нанести им сокрушительный удар.

Однако со временем злодеи прониклись своим делом и в решающий момент отказались подчиняться Земо.

Состав команды в комиксах неоднократно менялся: в разное время в нее входили Дэдпул, Соколиный Глаз, Каратель и Красный Халк.

Как появилось название фильма

Свое название первый отряд Громовержцев позаимствовал у другого персонажа вселенной Marvel — генерала Таддеуса «Громовержца» Росса, роль которого раньше исполнял актер Уильям Херт. После смерти Херта персонажа стал играть Харрисон Форд, который появится в новом фильме «Капитан Америка: Новый мир».

Однако, по словам руководителя студии Marvel Кевина Файги, в фильме о Громовержцах Форда не будет. Это значит, что никакого взаимодействия между персонажем Таддеусом «Громовержцем» Россом и командой в этой ленте ожидать не стоит.

Что означает звездочка в названии

Во время презентации Disney CinemaCon, которая прошла в апреле 2024 года, руководитель Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что звездочка в названии фильма Thunderbolts* — не ошибка, а действительно нужный элемент. Однако он отказался комментировать ее значение, пока лента не выйдет на большие экраны.

Актер Дэвид Харбор, сыгравший в фильме Красного стража, отметил, что звездочка была «поставлена ​​задним числом», но раскрывать подробности тоже не стал.

«Звездочка — это идея, которая пришла в голову кому-то... Звездочка — это очень круто. Я понимаю, почему люди решили поставить там звездочку. Я с нетерпением жду, когда зрители тоже это увидят», — Дэвид Харбор, актер.

Хотя Харбор не дал никаких дополнительных подсказок, его комментарии возродили теории фанатов о том, что может означать это изменение названия. Так, многие поклонники вселенной Marvel предполагают, что звездочка указывает на то, что события фильма послужат причиной для переименования команды в «Темных Мстителей» — именно так называется отряд, впоследствии сформированный из бывший Громовержцев.

Сюжет

«Громовержцы*» (в оригинале Thunderbolts*) — супергеройский фильм, основанный на истории одноименного отряда из комиксов Marvel. Это 36-я картина в киновселенной Marvel и 15-й фильм Пятой фазы.

Подробностей сюжета студия Marvel не раскрывает. Но, судя по опубликованному трейлеру, директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн объединит антигероев и злодеев киновселенной Marvel — Зимнего солдата Баки Барнса, новую Черную вдову Елену Белову, экс-преемника Капитана Америки Джона Уокера и других.

План де Фонтейн заключается в том, чтобы чтобы отправить команду на задание правительства. Но постепенно становится ясно, что она не совсем честна с участниками отряда.

Появятся ли Громовержцы в других фильмах

На Comic-Con в Сан-Диего было объявлено, что Громовержцы также появятся в фильмах «Мстители: Судный день» (2026) и «Мстители: Секретные войны» (2027).

Ожидается, что в предстоящих фильмах будет задействован звездный актерский состав: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосса-Бахрах из «Фантастической четверки», а также Роберт Дауни-младший, который исполнит роль Доктора Дума.

Производство

Изначально режиссером «Громовержцев*» должен был стать нынешний глава компании DC Studios Джеймс Ганн, который снимал «Стражей Галактики». Однако в 2018 году Disney прекратил с ним сотрудничество из-за оскорбительных твитов, опубликованных с 2008 по 2011 год. Тогда Ганн взялся за проекты вселенной DC и создал фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет», концепция которого схожа с «Громовержцами*».

В результате съемками «Громовержцев*» занялся режиссер Джейк Шрейер. Ранее он работал над фильмами «Грызня» и «Бумажные города», а также над сериалом «Ложа 49». Режиссер уточнил, что «Громовержцы*» будут совершенно новым фильмом, а не продолжением уже знакомых историй.

«Я думаю, что самое захватывающее в «Громовержцах*» — это то, что это не сиквел. Это новая история и новый взгляд на персонажей, которых мы встречали раньше в Marvel», — Джейк Шрейер, режиссер «Громовержцев*».

Сценаристами ленты выступили Эрик Пирсон («Тор: Рагнарек»), Ли Сон-джин («Силиконовая долина») и Джоэнна Кало («Медведь»). Продюсерами фильма стали глава Marvel Studios Кевин Файги, Брайан Чапек («Тор: Любовь и гром») и Мэттью Дженкинс («Секретное вторжение»).

Актеры и роли

Флоренс Пью повторит свою роль Елены Беловой после ее появления в фильмах «Черная вдова» и «Соколиный глаз». Персонаж Себастиана Стэна также вернется на экраны: Зимний Солдат известен зрителям по трилогии о Капитане Америке, а также по фильмам «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и мини-сериалу «Сокол и Зимний солдат».

Также в фильме можно будет увидеть звезд «Черной вдовы» Дэвида Харбора и Ольгу Куриленко. А роль Призрака — антагониста из «Человека-муравья и Осы» — снова сыграет Ханна Джон-Кэймен. Ожидается, что бывшие актеры киновселенной Marvel Лоуренс Фишбрун и Рэйчел Вайс также вернутся к ролям Билла Фостера и Мелины Востокофф.

Вошел в каст и Льюис Пуллман — он сменил актера Стивена Ена, который выбыл из съемочного процесса из-за проблем в расписании, вызванных забастовками в Голливуде в 2023 году. Айо Эдебири, звезда популярной сериала «Медведь», также покинула фильм в начале 2024 года из-за проблем с графиком. Ее место заняла Джеральдин Вишванатан («Блокировщики» и «Чудотворцы»). Однако какая именно роль досталась актрисе, пока неизвестно.

Актеры и роли