Шведов и Чиповская снимаются в новом сезоне «Доктора Преображенского»

Съемки третьего сезона сериала «Доктор Преображенский» стартовали в Москве в начале ноября 2024 года. Главные роли в новых сериях исполнят Денис Шведов, Мария Андреева, Аня Чиповская, Юрий Чурсин, Агриппина Стеклова, Марк Мурашкин, Леонид Бичевин, Ростислав Бершауэр, Владимир Стержаков, Владимир Виноградов, Амбарцум Кабанян, Татьяна Тимакова, Юлия Куварзина, Сафия Яруллина, Антон Рогачёв, Сергей Кузнецов, Аделина Гизатуллина, Зарина Мухитдинова, Андрей Градов, Евгения Львова, Татьяна Монахова, Иван Литвиненко.

© кадр из сериала «Доктор Преображенский»

По сюжету, прошло около года после событий второго сезона. Лев Преображенский (Шведов) по-прежнему возглавляет Институт красоты и мечтает, чтобы такие институты открылись по всему Советскому Союзу. С этим амбициозным проектом он идет в Минздрав, где ему предлагают крупный пост. Однако бывший замминистра Вепрев (Стержаков), потерявший должность по вине Преображенского, выступает против него и инициирует серьезную проверку, по итогам которой Институт могут закрыть…

- Я очень рада вернуться на площадку «Преображенского», - говорит исполнительница роли Светланы Дроновой Аня Чиповская. - Скучала по своему персонажу, по моим партнёрам Денису Шведову и Лёне Бичевину. К тому же, несмотря на очевидный хэппи-энд во втором сезоне, между этими героями еще очень много неразрешённого, неизвестного, в чём очень хочется разобраться. Мне кажется, нас ждет много удивительных поворотов.

Сценаристами нового сезона стали Мария Заславская, Марина Елатомцева и Ольга Полесицкая, режиссером - Иван Плечев («Солдаут», «ФК Родина»).

Премьера состоится на Первом канале, дата будет объявлена позже.