Ридли Скотт и Пол Мескал сделают еще один фильм после «Гладиатора 2»

Ридли Скотт уже готовит новый проект с Полом Мескалом после «Гладиатора 2». Режиссер и актер воссоединятся на съемочной площадке фильма о жизни в постапокалиптической Америке The Dog Stars («Звезды одиночества») для студии 20th Century Studios.

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История рассказывает о гражданском пилоте, который живет на заброшенной авиабазе в Колорадо с собакой и закаленным бывшим морским пехотинцем. Несмотря на разногласия, мужчины вынуждены сотрудничать, чтобы выжить и защититься от бродячих мародеров. Неожиданное радиосообщение пробуждает в пилоте надежду на лучшее будущее за пределами их укрепленного периметра, и он решается на отчаянный полет, следуя за малейшими следами сигнала.

Новый проект станет адаптацией одноименного романа Питера Хеллера, описывающего апокалиптическое будущее, в котором эпидемия разрушила общество в Америке. Сценарий подготовил Марк Л. Смит, один из авторов «Выжившего».

The Dog Stars станет следующим фильмом Скотта, съемки которого планируются на весну 2025 года. После его завершения работы режиссер планирует приступить к фильму о группе Bee Gees. И где-то там еще он собирается поработать над новой частью «Чужого».