«Моана» оказалась самым просматриваемым проектом Disney за пять лет

С момента запуска стриминга Disney+ в 2019 году самым просматриваемым фильмом всех времен производства Walt Disney Co. оказались не «Мстители» или что-то из Marvel, не «Звездные войны» и не «Холодное сердце», а музыкальный мультфильм 2016 года «Моана».

© кадр из мультфильма «Моана»

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Nielsen, «Моану» просматривали почти 80 млрд минут, что эквивалентно просмотру картины 748 млн раз. За последние пять лет «Моана» ежегодно не опускается ниже четвертого места среди самых просматриваемых фильмов на всех стриминговых сервисах.

«Моана» стала особенно популярной во время пандемии, когда многие семьи искали возможности развлечься и чем-то увлечь детей. Также популярности способствовала музыка: саундтрек, написанный Лином-Мануэлем Мирандой, стал хитом на музыкальных платформах, песня How Far I’ll Go обрела культовый статус, а альбом продался более 5,6 млн копий. Это больше, чем у саундтреков «Тайны Коко» и «Энканто».

Сохраняющийся высокий интерес сулит хорошие сборы второй части, которая стартует 27 ноября, ко Дню Благодарения. Первая часть начала прокат с $82 млн, а закончила с общемировой кассой в $643 млн. Аналитики прогнозируют сиквелу около $135 млн за первый уикенд только на родине. По итогам всего общемирового проката фильм может даже обойти «Головоломку 2», заработавшую $1,7 млрд и являющуюся на данный момент самым кассовым фильмом 2024 года.