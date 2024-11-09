Disney анонсировала шестую часть мультфильма «Ледниковый период»

Компания Disney и анимационная студия 20th Century Animation выпустят шестую часть мультфильма «Ледниковый период». Об этом пишет Deadline.

© Кадр из мультфильма

По данным издания, выход новой ленты франшизы анонсировали на фестивале D23 Brasil. Работа над мультфильмом уже идет, Disney представила логотип новой части. В шестом фильме к своим ролям вернутся Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Денис Лири, Саймон Пегг.

Как ожидается, лента выйдет в прокат в 2026 году.

Первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году, анимационный фильм о мамонте, ленивце и тигре заработал более $383,2 млн и стал самым кассовым мультфильмом того года. Последняя часть франшизы, «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», была выпущена в 2016 году.