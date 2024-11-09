Disney анонсировала шестую часть мультфильма «Ледниковый период»
Компания Disney и анимационная студия 20th Century Animation выпустят шестую часть мультфильма «Ледниковый период». Об этом пишет Deadline.
По данным издания, выход новой ленты франшизы анонсировали на фестивале D23 Brasil. Работа над мультфильмом уже идет, Disney представила логотип новой части. В шестом фильме к своим ролям вернутся Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Денис Лири, Саймон Пегг.
Как ожидается, лента выйдет в прокат в 2026 году.
Первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году, анимационный фильм о мамонте, ленивце и тигре заработал более $383,2 млн и стал самым кассовым мультфильмом того года. Последняя часть франшизы, «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», была выпущена в 2016 году.