«Сказочный патруль» рассказал, как обслужить почетного гостя

Главные героини «Сказочного патруля» наконец-то выяснили, у кого в руках находится Лунный камень. Но это им не сильно помогает: артефакт продолжает быть мощным источником разных полезнейших заклинаний, пусть его заряд постепенно и снижается. Как Патруль будет искать Марену с Несмеяной и при этом обслуживать профессора Кривозуба, узнайте в серии «Почётный гость» на Тлум.Ру.

© tlum.ru

Что там?

В отель Дракулы наведывается важный посетитель — Крив Кузьмич, он же Кривозуб. Профессор мечтает принять ванну, а перед этим случайно демонстрирует Марене и Несмеяне свой удобный телепортатор. Ведьмочки понимают, что это лучший выбор для того, чтобы скрыться от преследования Патруля. Но как стащить артефакт из саквояжа Кривозуба? При помощи Лунного камня, конечно!

А ещё — силами Сказочного патруля. Девочки опять были обмануты магией смены внешности и невольно начали помогать злодейкам в выполнении их плана. Уж что-что, а задерживать гостя они умеют мастерски! Чем это закончилось, можно узнать, посмотрев эпизод.

Надеемся, Крив Кузьмич по полной насладился и высококлассным обслуживанием, и ванной. А Сказочный патруль ждёт путешествие на Воздушный остров в погоне за Мореной и Несмеяной.