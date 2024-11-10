Стоит ли смотреть второй сезон «Аркейн»

9 ноября состоялась премьера второго сезона «Аркейн» по игровой вселенной League of Legends. Критики уже посмотрели первые шесть серий из девяти и поделились своими впечатлениями.

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На агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил запредельный рейтинг — 100% на основе 15 рецензий от экспертов. Рядовые зрители тоже дали свою оценку — 97%.

Все восхищены качественной анимацией, проработанным сюжетом и глубокими историями героев. По словам критиков, второй сезон не уступает первому: