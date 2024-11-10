Стоит ли смотреть второй сезон «Аркейн»

9 ноября состоялась премьера второго сезона «Аркейн» по игровой вселенной League of Legends. Критики уже посмотрели первые шесть серий из девяти и поделились своими впечатлениями.
На агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил запредельный рейтинг — 100% на основе 15 рецензий от экспертов. Рядовые зрители тоже дали свою оценку — 97%.
Все восхищены качественной анимацией, проработанным сюжетом и глубокими историями героев. По словам критиков, второй сезон не уступает первому:
Второй сезон доказывает, что долгое ожидание того стоило. В нем воплощено все то, что заставило нас влюбиться в сериал с самого начала. Первые два акта показывают удовлетворительный, хотя и разрушительный конец истории Ви и Джинкс.Первый акт возвращает сериал с ожидаемо потрясающей анимацией, великолепными персонажами и захватывающим сюжетом. Сериал выходит на новый уровень с более широким размахом экшена, который столь же до боли красив, сколь и жесток. Одна из лучших адаптаций видеоигр всех времен. Второй сезон даже лучше первого, который и так был чистым великолепием. Визуальные эффекты, сюжет, актерская игра и музыка вместе создали нечто по-настоящему особенное.