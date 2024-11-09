Джеймс Франко и Майк Тайсон снимаются в фильме про Человека-кролика

Съемки супергеройского фильма «Человек-кролик» (Bunny-Man) стартовали в Италии. Как сообщает Deadline, у картины интернациональный каст, в который входят Микеле Морроне («365 дней»), Франко Неро («Человек, который нарисовал Бога», «Крепкий орешек 2»), Ана Голджа («Фанат»), боксер Майк Тайсон («Мальчишник в Вегаса», «Ип Ман 3»), Белла Торн («Полночное солнце», «Опасная игра») и Джеймс Франко («Баллада Бастера Скраггса», «Ларго Винч: Гнев прошлого»).

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Производством занимается студия Motus, продюсером проекта является Андреа Иерволино («Феррари», «Ламборгини: Человек-легенда»), а вот имя режиссера не известно. По данным издания, им станет сам Человек-кролик, чья настоящая личность держится в строжайшем секрете. Но первый кадр с ним со съемочной площадки был обнародован 8 ноября. По сюжету, заглавный персонаж - анонимный супергерой-мультимиллионер, который борется со злыми силами в маске кролика. Им движет желание отомстить за свою сестру, покончившую жизнь самоубийством после нападения, изображения которого попали в Интернет.

Я верю, что «Человек-кролик» произведет революцию в нашем представлении о супергероях, - рассказал Иерволино на презентации кинопроекта. - Этот персонаж воплощает в себе тайну и современность не только в своей истории, но и в том, как к нему относится публика. Для меня большая честь создавать первую в Италии франшизу о супергероях, и я уверен, что она окажет долгосрочное влияние на мировой рынок.

Основные съемки проекта должны начаться в Италии в середине ноябре, большая часть пройдет в виртуальной студии. Тайсон, который через десять дней примет участие в боксерском поединке с Джейком Полом, уже отснялся в фильме, который должен стать первой частью трилогии.