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Съемки сериала «Неземная» Дарьи Мороз подошли к концу: что ждать зрителям?

Онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания «Марс Медиа» сообщают о завершении съемок сериала «Неземная» — новой режиссерской работы актрисы Дарьи Мороз («Клиника счастья», «Содержанки», «Секс до и после»).

Что ждать зрителям от сериала «Неземная»
© Antenna Daily

В качестве сценаристов были задействованы — Юрий Патренин, Дмитрий Шутко, Ольга Френкель, Мария Тиллес, Дарья Павлотос, Ксения Мирошник и сама Дарья Мороз. В сериале снимаются Лиза Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Роман Евдокимов, Алла Сигалова, Игорь Миркубанов.

© Antenna Daily

«Неземная» — это проект, в котором соединяются жанры романтики и комедии, а действие происходит в большом городе и реализовано в стильной эстетике городского фэнтези.

Сюжет

Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также обстоятельства и причины их смерти. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрёт в положенный ему срок или умрёт раньше, в балансе мироздания возникает ошибка.

Михаил — успешный и смертельно уставший от жизни анестезиолог-реаниматолог. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Практически ангела. Он ещё не знает, что она — настоящий Ангел. Ангел Смерти. Его смерти.

© Antenna Daily

Дарья Мороз, режиссер и соавтор сценария

«Жанр «Неземной» определен как «городское фэнтези», но в то же время это и притча, и фильм-сказка, и лав стори, и гротескная черная комедия, населенная яркими персонажами. Сериал рассказывает о том, как от любви пробуждается душа человека, живущего удобной, циничной жизнью. Ведь мы начинаем жить по-настоящему только когда осознаем любовь, и в этой осознанности есть ответы на все вопросы.На мой взгляд, хорошее кино — это классное лекарство от одиночества и невероятная подпитка для ума и сердца зрителя. Сценарий «Неземной» зацепил меня глубиной заложенных мыслей и зрительского месседжа, при очень игровой подаче в диалогах и ситуациях. Думаю, такие фантазийные истории вообще появляются крайне редко. И огромная удача, что работать с текстом и снимать картину доверили именно мне. Я очень благодарна за это продюсерскому составу проекта».

Роман Евдокимов, актер

«Я впервые в жизни играю врача. Несмотря на то, что я сам из семьи врачей, играть их в кино мне пока не приходилось. Но наш сериал не про медицину, а про бегство от себя. Мой герой Михаил — талантливый анестезиолог-реаниматолог, у него никогда не умирают пациенты. Эта способность очень мешает ангелам смерти, и они открывают на Михаила охоту.
© Antenna Daily
Но та ангел смерти, которой поручено его убить, в Михаила влюбляется, и это взаимно. И из-за этого начинается полный кавардак. При этом Михаил, конечно же, не только талантливый врач, но еще и… довольно поверхностный человек, который в прошлом обжегся любовью и теперь никого к себе не подпускает. Все его отношения без эмоционального подключения. И ему придется понять, что любовь все-таки есть, и хотя это бывает больно, без нее невозможно».

Лиза Ищенко, актриса

«Я обожаю необычные проекты, в которых я бросаю вызов самой себе. Мы закончили съемки яркого, огненного, дьяволически-ангельского сериала «Неземная», в котором у меня безумно интересная роль. Для меня эта роль как подарок для нового багажа эмоций и переживаний. Мы с Дашей Мороз делали моего персонажа многослойным, запутанным, но одновременно понятным, ярким и лёгким».

© Antenna Daily

Список создателей

  • Генеральные продюсеры: Игорь Мишин, Рубен Дишдишян
  • Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Юлия Иванова, Василий Балашов
  • Ведущий продюсер: Владимир Васильев
  • Креативный продюсер: Олег Мастич
  • Креативные продюсеры: Олег Мастич, Дмитрий Шутко,
  • Авторы сценария: Юрий Патренин, Дарья Павлотос, Дмитрий Шутко, Ксения Мирошник, Дарья Мороз
  • Режиссёр: Дарья Мороз
  • Оператор-постановщик: Леван Капанадзе
  • Художник-постановщик: Светлана Климова
  • В ролях: Лиза Ищенко, Роман Евдокимов, Роза Хайруллина, Алла Сигалова, Лев Зулькарнаев, Светлана Иванова, Игорь Миркурбанов, Игорь Грабузов, Лаура Пицхелаури, Игорь Черневич, Александр Семчев, Виктор Вержбицкий, Федор Гамалея, Наталья Кудряшова

Фильмы и сериалы
Содержанки
Юрий Патренин
Лаура Пицхелаури
Игорь Грабузов
Игорь Миркурбанов
Александр Семчев
Роза Хайруллина
Роман Евдокимов
Алла Сигалова
Игорь Мишин
Максим Филатов
Рубен Дишдишян
Виктор Вержбицкий
Светлана Иванова
Дарья Мороз
Наталья Кудряшова
Юлия Иванова
Владимир Васильев