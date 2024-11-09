Что ждать зрителям от сериала «Неземная»

Онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания «Марс Медиа» сообщают о завершении съемок сериала «Неземная» — новой режиссерской работы актрисы Дарьи Мороз («Клиника счастья», «Содержанки», «Секс до и после»).

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В качестве сценаристов были задействованы — Юрий Патренин, Дмитрий Шутко, Ольга Френкель, Мария Тиллес, Дарья Павлотос, Ксения Мирошник и сама Дарья Мороз. В сериале снимаются Лиза Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Роман Евдокимов, Алла Сигалова, Игорь Миркубанов.

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«Неземная» — это проект, в котором соединяются жанры романтики и комедии, а действие происходит в большом городе и реализовано в стильной эстетике городского фэнтези.

Сюжет

Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также обстоятельства и причины их смерти. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрёт в положенный ему срок или умрёт раньше, в балансе мироздания возникает ошибка.

Михаил — успешный и смертельно уставший от жизни анестезиолог-реаниматолог. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Практически ангела. Он ещё не знает, что она — настоящий Ангел. Ангел Смерти. Его смерти.

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Дарья Мороз, режиссер и соавтор сценария

«Жанр «Неземной» определен как «городское фэнтези», но в то же время это и притча, и фильм-сказка, и лав стори, и гротескная черная комедия, населенная яркими персонажами. Сериал рассказывает о том, как от любви пробуждается душа человека, живущего удобной, циничной жизнью. Ведь мы начинаем жить по-настоящему только когда осознаем любовь, и в этой осознанности есть ответы на все вопросы.На мой взгляд, хорошее кино — это классное лекарство от одиночества и невероятная подпитка для ума и сердца зрителя. Сценарий «Неземной» зацепил меня глубиной заложенных мыслей и зрительского месседжа, при очень игровой подаче в диалогах и ситуациях. Думаю, такие фантазийные истории вообще появляются крайне редко. И огромная удача, что работать с текстом и снимать картину доверили именно мне. Я очень благодарна за это продюсерскому составу проекта».

Роман Евдокимов, актер

«Я впервые в жизни играю врача. Несмотря на то, что я сам из семьи врачей, играть их в кино мне пока не приходилось. Но наш сериал не про медицину, а про бегство от себя. Мой герой Михаил — талантливый анестезиолог-реаниматолог, у него никогда не умирают пациенты. Эта способность очень мешает ангелам смерти, и они открывают на Михаила охоту.

© Antenna Daily

Но та ангел смерти, которой поручено его убить, в Михаила влюбляется, и это взаимно. И из-за этого начинается полный кавардак. При этом Михаил, конечно же, не только талантливый врач, но еще и… довольно поверхностный человек, который в прошлом обжегся любовью и теперь никого к себе не подпускает. Все его отношения без эмоционального подключения. И ему придется понять, что любовь все-таки есть, и хотя это бывает больно, без нее невозможно».

Лиза Ищенко, актриса

«Я обожаю необычные проекты, в которых я бросаю вызов самой себе. Мы закончили съемки яркого, огненного, дьяволически-ангельского сериала «Неземная», в котором у меня безумно интересная роль. Для меня эта роль как подарок для нового багажа эмоций и переживаний. Мы с Дашей Мороз делали моего персонажа многослойным, запутанным, но одновременно понятным, ярким и лёгким».

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