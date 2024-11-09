Сериал «Киборг» с Костомаровым выйдет на «Звезде»

10 ноября на телеканале «Звезда» состоится ТВ-премьера трех серий проекта «Киборг». На платформе Premier сериал выложили еще 1 октября.

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Каждый день герои этого сериала бросают вызов судьбе. Когда-то они буквально потеряли часть себя, лишившись руки или ноги. Теперь с помощью инновационных технологий эти люди смогли воплотить в реальность свои самые смелые мечты, подарив и остальным надежду на полноценную жизнь. История Романа Костомарова дополняет сюжетную линию сериала о преодолении себя и обретении веры в свои силы.

Документальный сериал КИБОРГ снят, чтобы поддержать людей, получивших травмы и вынужденных использовать протезы, их родственников и близких. Однако проект будет интересен любому зрителю, – уверены его создатели, – ведь он показывает путь настоящего преодоления себя, веру в будущее, мотивирует и вдохновляет.