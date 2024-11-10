В России запустили первую национальную киноплатформу для школьников

Есть ли в России современное кино для школьников? Могут ли детей поколения "альфа" затронуть герои фильмов, на которых росли их родители, бабушки и дедушки? Могут ли дети сами снимать кино о том, что им интересно?

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В Национальном центре "Россия" в субботу представили первую национальную киноплатформу детско-юношеского контента "КИНОСФЕРУМ.РФ".

«‎Это абсолютно безопасная, защищенная от деструктивного содержания онлайн-платформа для детей 7-17 лет, — подчеркнул гендиректор "КИНОСФЕРУМ.РФ" Николай Дубовой. — У нас сегодня не так много контента в инфосреде, который бы в правильном позитивном ключе сопровождал подростка по жизни. Нашего российского контента».

Задача платформы - возродить в стране производство кино и сериалов для подростков, причем с упором на правильные ценности.

Эксперты признают: редкий современный ребенок ответит, кто такие Петров и Васечкин - герои двухсерийноного фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", снятого в 1983 году. А именно они, например, сформировали многие ценности поколения родителей современных "альф". Алиса Селезнева, Электроник - таинственные и непонятные. Устарели, не вписываются, увы, в современную картину детского мира.

Новая киноплатформа, которая только начинает работу, конечно, познакомит детей и с ними, но покажет и совсем новые фильмы, в том числе и те, которые сняли сами дети.

Да, дети снимают кино. Причем не просто в виде самодеятельности, а с перспективой выйти в прокат.

«‎Все началось в "Артеке". За два года на артековских сменах снято 19 фильмов! Режиссеры, актеры, сценаристы - дети, — рассказал генпродюсер АНО "Центр развития киноиндустрии "Киностудия имени Кира Булычева", основатель артековского проекта "Ты - кадр" Дмитрий Белосохов. — Конечно, нельзя за три недели научить подростка киноискусству. У нас и нет такой задачи. Юные актеры, сыгравшие тех же Петрова и Васечкина, не учились этому по несколько лет. Поэтому в "Артеке" мы сразу сели за сценарии и ушли "в поля" на съемки. И это получилось. Дети за 20 дней сняли фильм, который попал в прокат. Он называется "Красные ленты", вышел на экраны 9 мая 2024 года, в День Победы».

На платформе "КИНОСФЕРУМ.РФ" будут конкурсы, фестивали, чтобы каждый школьник мог не только посмотреть кино, но и проявить себя.

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Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению: