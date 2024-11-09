Певица Шакира вернется к роли Газелле в мультфильме «Зверополис 2»

Колумбийская певица Шакира объявила, что вернётся к роли Газелле в мультфильме «Зверополис 2». Видео с данным анонсом было опубликовано на официальной странице Disney Animation в соцсети X (ранее Twitter).

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В оригинальном «Зверополисе» Газелле пользуется большой популярностью среди жителей города. Героиня имеет много поклонников, среди которых Джуди Хопс, Когтяузер и даже грубый капитан Буйволсон.

Известно, что над сиквелом работает сценарист оригинального «Зверополиса» Джаред Буш, однако участие в производстве режиссёров Байрона Ховарда и Рича Мура до сих пор не подтверждено. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера мультфильма «Зверополис 2» состоится 26 ноября 2025 года. Напомним, официально Disney анонсировала проект в феврале прошлого года.