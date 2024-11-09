Режиссер «Дюны» Дени Вильнев ответил на критику Квентина Тарантино

В одном из своих последних интервью легендарный Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Джанго освобождённый») высказался о фильме «Дюна 2» Дени Вильнёва. Постановщик сказал, что не видит смысла смотреть новую экранизацию и раскритиковал её.

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Теперь данное заявление кинематографиста прокомментировал сам Вильнёв. Он заявил, что ему всё равно на резкие слова Квентина и они с ним совершенно разные люди.

Мне всё равно. И правды ради, в одном моменте я всё-таки солидарен с ним: мне тоже не нравится переработка и возвращение старых идей. Но я всё равно не согласен с ним. То, что сделал я — это не ремейк. Это адаптация книги. Я вижу это как оригинал. Мы с ним [Квентином Тарантино] очень разные люди.

Напомним, мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля этого года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.