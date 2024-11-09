Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль снимется в новом фильме Ридли Скотта

Как сообщают журналисты издания Deadline, после премьеры «Гладиатора 2» Пол Мескаль и Ридли Скотт вновь поработают вместе. Их будущим проектом станет экранизация книги The Dog Stars писателя Питера Хеллера.

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Отмечается, что Скотт выступит режиссёром грядущей картины, а Мескаль сыграет одну из главных ролей. Роман рассказывает о лётчике Хиге, который выживает в США после пандемии, поразившей человечество. На своём небольшом самолёте герой отправляется лишь на короткие вылазки, чтобы экономить топливо, но однажды он неожиданно слышит сигнал от другого человека и решает выдвинуться в большое путешествие.

Съёмки экранизации The Dog Stars стартуют весной 2025 года. Полный актёрский состав, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.