«Преступление и наказание» продадут за рубеж

Известно, что сериал уже готовят к переводу на несколько иностранных языков.

© nsn.fm

Стало известно, что российский сериал «Преступление и наказание» готовят к зарубежному релизу. В России лента вышла только на прошлой неделе, при этом она уже успела стать одной из популярнейших новинок «Кинопоиска». В то же время и простые зрители, и представители киноиндустрии неоднозначно приняли сериал.

«НАКАЗАНИЕ» ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Накануне Telegram-канал «Baza» сообщил, что новый российский сериал режиссера Владимира Мирзоева по одноименному произведению Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» готовят к зарубежному релизу. По данным источника, продакшн уже подготавливает дубляж языковой дорожки фильма на английский, французский и испанский языки. При этом СМИ отмечали, что экранизация этого романа может стать одним из первых российских сериалов за последние несколько лет, выпущенных на мировом рынке.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН предположил, что новый сериал Мирзоева может быть интересен за рубежом, учитывая популярность произведений Достоевского во всем мире.

«Мы понимаем, насколько высоким уровнем популярности и узнаваемости обладают все произведения Федора Достоевского, "Преступление и наказание" прежде всего. Сериал, который сейчас вышел, достаточно резонансно прошел среди российского общества: кто-то ругает, кто-то хвалит. Но, так или иначе, люди реагируют на эту экранизацию с тем, что она не классическая, посажена в современные реалии. То есть, это достаточно сильно переработанное прочтение первоисточника. Поэтому книга и то, что сейчас это современным киноязыком подано, может заинтересовать зрителей не только в России, но и за ее пределами», - объяснил он.

Однако преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров считает, что сериал «Преступление и наказание» может подойти только для аудитории в Азии.

«До начала спецоперации много наших сериалов выходило на "Netflix". Про "Преступление и наказание" первый раз слышу, если только в азиатские страны его продадут. Не знаю, какие перспективы у сериала, поскольку пока не видел в зарубежных СМИ информацию о его покупке», - сказал он в беседе с НСН.

ПЕРЕНОС, ПЕРЕМОНТАЖ И МИЛЛИОН ЗРИТЕЛЕЙ

Сериал «Преступление и наказание» с актерами Иваном Янковским и Тихоном Жизневским в главных ролях вышел на онлайн-платформе «Кинопоиск» 2 ноября. Премьеру многосерийного фильма несколько раз переносили. В СМИ ссылались на то, что картина получилась местами «возмутительной» и неоднозначной, поэтому ее пришлось перемонтировать. Однако создатели ленты объясняли перенос премьеры техническими проблемами.

На фоне множественных переносов показа нового сериала Мирзоева сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев в беседе с НСН заметил, что это не должно повлиять на прибыль.

«Не могу связать перенос даты выхода сериала конкретно с убытками, потому что это не совсем прокатная история. Все-таки у них уже существует фиксированная прибыль, которую получает компания за этот проект. Другое дело, что у них есть определенный KPI, который привязан к просмотру, и этот KPI может быть не набран, а, может быть, и наоборот произойдет. То есть то, что такая история выходит под субботу или в будни, и от этого будет лучше или хуже — это все недоказанные вещи. Это маркетинг, вещь очень тонкая», - объяснил он.

При этом, несмотря на несколько переносов премьеры, «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева поставил рекорд среди сериалов по аудитории в первый день появления на «Кинопоиске». 2 ноября в онлайн-кинотеатре его посмотрели более 600 тысяч пользователей. Позже фильм стал первым среди новых премьер на платформе, который смог достичь отметки в миллион зрителей. Такие показатели стали рекордными для сериальных премьер «Кинопоиска». Картина «Преступление и наказание» обошла прошлых рекордсменов платформы: сериалы «Король и Шут» о рок-группе и «Игры» об Олимпиаде-80.

Однако российскому блогеру, кинокритику BadComedian (Евгений Баженов) сериал не понравился.

«Сериал "Преступление и наказание" настолько поразил меня своим ужасным качеством, что я не сдержался и решил сделать обзор по нему. Это один из самых худших сериалов из тех, которые я видел. Его нельзя сравнивать с сериалами "Слово пацана", "Трасса", "Король и Шут". Рекорды по просмотрам — лишь имиджевая история. Уверен, что этот сериал забудут или будут помнить, как один из самых худших», - поделился он с НСН.

В свою очередь российский актер Тихон Жизневский, сыгравший в сериале Дмитрия Разумихина, заметил, что перенос действия картины в современность придаст роману Достоевского большую актуальность, поэтому, по его словам, лента может быть любопытна для молодежи и современных зрителей.

«Проблематика остается той же, что и у Достоевского: преступление и наказание за него, связанные с этим внутренние проблемы и муки», - рассказал он в интервью изданию «Газета.Ru».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, согласно исследованию, проведенному федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город», в первые три дня после выхода серила «Преступление и наказание», продажи романа Федора Достоевского выросли на 67%. При этом в сервисе цифровых книг «Литрес» показатели за тот же период увеличились на 59%.