Опубликовано расписание выхода серий «Детей перемен» со звездами «Слова пацана»

21 ноября стартует сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х. В центре сюжета шоу окажутся трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой — очень мрачные.

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В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 9 января. Шоу будет доступно для просмотра в сервисах Wink и START, а в 2025 году выйдет на телеканале НТВ.

Расписание выхода сериала «Дети перемен»

Эпизод Дата выхода