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Расписание выхода сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана»

21 ноября стартует сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х. В центре сюжета шоу окажутся трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой — очень мрачные.

Опубликовано расписание выхода серий «Детей перемен» со звездами «Слова пацана»
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В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 9 января. Шоу будет доступно для просмотра в сервисах Wink и START, а в 2025 году выйдет на телеканале НТВ.

Расписание выхода сериала «Дети перемен»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 21 ноября
  • 2-я серия 28 ноября
  • 3-я серия 5 декабря
  • 4-я серия 12 декабря
  • 5-я серия 19 декабря
  • 6-я серия 26 декабря
  • 7-я серия 2 января
  • 8-я серия 9 января

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