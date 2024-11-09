Вышел трейлер мелодрамы «Уралочка» с Валерией Астаповой

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер мелодрамы «Уралочка» с Валерией Астаповой в главной роли. В ролике показали центральных героев истории и ряд курьёзных эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Лента расскажет о столичной девушке Лане, которая для спасения карьеры отправляется на Север. Там она впутывается в авантюру, из которой её может спасти только дальнобойщик Гриша — грубый мужлан, который кроме своего грузовика «Уралочки» ничего не любит.

Также в актёрский состав вошли Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Нургиса Турсынбай, Александр Фролов, Еремей Айпин, Сергей Хозумов и другие. Кресло режиссёра занял Михаил Расходников («Недетский дом»).

Премьера фильма «Уралочка» состоится 5 декабря.