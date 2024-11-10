Кинофестиваль Arctic open представил шорт-лист конкурса

VIII Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 5 по 8 декабря, представил шорт-лист конкурса. Как сообщили ТАСС организаторы, в него вошли 70 кинокартин из 18 стран.

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«Шорт-лист состоит из 70 фильмов из России, Франции, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Индии, Андорры, Ливана, Польши, Испании, Финляндии, Великобритании, Аргентины, Колумбии, Бразилии, США, Мексики и Китая», — сказали в оргкомитете.

На рассмотрение отборочного жюри пришли 2 806 киноработ из 106 стран мира. Из этих работ в лонг-листе оказалось 247 лент.

В конкурсную программу фестиваля вошли 12 полнометражных и 20 короткометражных игровых картин, 23 документальные работы. В отдельной категории "Arctic open для детей и юношества" - 10 кинолент. Новшество фестиваля 2024 года - спецпрограмма научно-популярных фильмов на приз соорганизатора большого социокультурного проекта Arctic open - Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Авторы пяти фильмов посоревнуются за путевку в экспедицию Арктического плавучего университета.

«Основная тематика программы этого года созвучна с названием нашего проекта "КиноАрхипелаг": мы отправимся в путешествие за горизонты иных пространств, к островам человеческих душ, зададим вопросы отшельникам и искателям, людям, поверившим в мечту, окунемся в природу мироздания под музыку священных песнопений, посетим арт-маяки, побываем в драматических штормах и посмотрим в небо», — отметила программный директор Arctic open Анжелика Долинина.

Во внеконкурсной программе ретроспективных показов зрители увидят фильмы шведского режиссера Гуниллы Брески. Также вне конкурса пройдет VR-показ трехсерийного веб-сериала "Толстой и Тургенев" об истории взаимоотношений литературных гениев.

Фильм открытие

Фильмом-открытием кинофестиваля станет документальная лента "Люди Христовы. Наше время", премьера которой состоялась в конце сентября в Белграде. Один из создателей картины - режиссер Эмир Кустурица.

Победителей будут определять в четырех номинациях: полнометражные, короткометражные и документальные киноработы, а также фильмы для детей и юношества. Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области с 5 по 8 декабря. В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндомском, Каргопольском и Устьянском округах зрители киносмотра познакомятся с новинками мирового авторского кинематографа разных стран, встретятся с актерами, режиссерами и представителями съемочных групп.

Социокультурный проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "КиноАрхипелаг VIII Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Партнер проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.