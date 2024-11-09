Пять отличных фильмов для просмотра на выходных

Каждую неделю мы подготавливаем для тебя подборку хороших фильмов, чтобы ты смог открыть для себя что-то новое, испытать положительные эмоции, познакомиться с работами талантливых режиссеров, сценаристов и актеров и просто хорошо провести время. Эта суббота не стала исключением, поэтому ниже тебя ждут отличные картины для просмотра на выходных.

© кадр из фильма «Украсть Рафаэля»

«До свидания там, наверху» (Au revoir là-haut), 2017

Драматический фильм, основанный на одноименном романе-бестселлере Пьера Леметра, от французского режиссера Альбера Дюпонтеля («Счастливо оставаться», «Взаперти»).

Сюжет переносит зрителя в послевоенную Францию. В центре событий оказываются двое уцелевших в мясорубке Первой мировой войны солдат — талантливый художник и сын миллионера Эдуар (Науэль Перес Бискаярт) и бывший бухгалтер Альбер (Альбер Дюпонтель). В последние дни военных действий Эдуар спасает товарища от смерти, но сам, попав под обстрел, оказывается обезображенным. Он отказывается возвращаться к родным, поэтому его объявляют погибшим. Тем временем парень закрывает деформированное лицо маской и начинает рисовать проникновенные картины о войне. Благодаря Альберу творчество художника в кратчайшие сроки привлекает к себе внимание общественности.

Знакомясь с фильмом, сложно поверить, что режиссер начинал свою карьеру как стендап-комик и добился огромных успехов в этой профессии. В первую очередь эта драма рассказывает о дружбе и вере во что-то большее, чем просто о жизни ради выживания. Война здесь служит лишь фоном и толчком для развития сюжета. Прекрасно прописанные персонажи, отличная актерская игра, замечательное музыкальное сопровождение, интересный монтаж — в картине примечательна буквально каждая деталь. Огромное количество наград и номинаций это подтверждают.

«Магия зверя» (Seules les bêtes), 2019

Криминальный триллер от французского режиссера Доминика Молля («Гарри — друг, который желает вам добра», «Таинственное убийство»). Сценарий картины основан на одноименном произведении Колина Ньеля.

В небольшой альпийской деревушке во время сильного снегопада таинственно исчезает состоятельная приезжая из Парижа. Расследуя дело, детективы натыкаются на массу мистических улик, а в числе возможных подозреваемых как раз появляется мужчина, заключивший сделку со злыми духами. Правда, спустя какое-то время список пополняется местным фермером, его женой (соцработницей), ее нелюдимым подопечным и молодой красивой девушкой, ищущей свою любовь.

Фильм Доминика Молля — это криминальная головоломка, где зрителю будет предоставлена возможность распутать клубок тайных связей между, казалось бы, совершенно разными и незнакомыми друг с другом людьми. Запутанный сюжет, в котором исчезновение женщины становится катализатором для раскрытия множества секретов, не оставит равнодушным ни одного любителя детективов. Напряженный и мрачный триллер, который стоит посмотреть каждому любителю качественного кино.

«Украсть Рафаэля» (Criminali si diventa), 2021

Авантюрная комедия от итальянских режиссеров Луки Тровеллези Чезана («Рафаэль. Добрый гений», «4 лица Моны Лизы») и Алессандро Тарабелли. Сценарий фильма основан на реальных событиях.

Группа начинающих воров решает похитить из музея знаменитую картину Рафаэля Санти. Из-за отсутствия опыта они приглашают в качестве консультанта Энцо (Ивано Марескотти) — когда-то давно ему удалось провернуть ограбление. Правда, назвать его полностью удачным нельзя — мужчина сел в тюрьму на 40 лет. Энцо с радостью берется за дело, ведь он не хочет упустить свой шанс и все-таки желает закончить то, что начал еще во времена своей юности.

Легкая и остроумная итальянская комедия, которая заставит тебя улыбнуться. История не нова — незадачливые воришки решаются украсть произведение искусства, но влипают в неожиданный водоворот событий. Но воплощение этой завязки настолько уникально, что фильм просто обязателен к просмотру всем любителям комедий про ограбления. Сюжет полон комических сцен и итальянского юмора, а харизматичные персонажи не дадут тебе отвлечься от происходящего на экране.

«Вышибала» (Goon), 2011

Спортивная комедийная драма от канадского режиссера Майкла Дауса («Глухой пролет», «Отвези меня домой»). Картина является экранизацией произведения Адама Фраттасио и Дага Смита «Вышибала: Правдивая история невероятного путешествия в низшие лиги хоккея».

В центре сюжета — отличный парень с добрым сердцем Даг Глатт (Шонн Уильям Скотт). Во время хоккея его друг Пэт (Джей Барушель) смеется над игрой команды гостей, и один из игроков решает подняться на трибуны во время драки. Даг защищает товарища, вырубая хоккеиста ударом головы, чем вызывает бурные овации у толпы. После матча ему звонит тренер с предложением попробовать себя в роли тафгая. Даг соглашается, но есть одна сложность — хоть в драках ему и нет равных, он ни разу в жизни ни стоял на коньках.

Фильм — не молодежная комедия о спорте, а настоящий комедийный спортивный боевик с элементами мелодрамы и философскими размышлениями. На экране тебя будут ждать сцены вылетающих зубов, хлещущей крови, переломов, вывихов, сотрясаний, массовых драк и так далее. В целом можно сказать, что фильм Дауса — о любви и о том, какой разной она бывает. Это любовь к неидеальной женщине, к непопулярной, но родной команде, к любимому делу, которое приносит с собой массу минусов.

«Уиджи: Проклятие Вероники» (Verónica), 2017

Мистический хоррор от испанского режиссера Пако Пласа («Репортаж», «Бабушка»). Сюжет картины основан на реальном случае смерти девушки во время использования доски уиджи.

События разворачиваются в 1991 году. Вероника (Сандра Эскасена) — девочка-подросток, которая живет с мамой, младшим братом и сестрами. Девушка скучает по недавно умершему отцу, поэтому во время очередных посиделок с подругами решает поговорить с ним через доску уиджи. Однако то, что подростки считали всего лишь невинной игрой, в итоге оборачивается для них настоящим кошмаром.

Режиссер не собирается пугать тебя скримерами и нагнетать атмосферу неожиданными появлениями нечисти на экране. В фильме страх вызван скорее атмосферой безысходности и обреченности, которой буквально пропитана каждая сцена. Неплохой сюжет, отличная игра актеров и ожидание чего-то ужасного без особой надежды на хеппи-энд — вот ради чего стоит смотреть картину Пако Пласа.