Когда стартует второй сезон «Андора»

Стриминговый сервис Disney+ раскрыл дату выхода второго сезона сериала «Андор». Продолжение одного из лучших шоу по вселенной «Звездных войн» стартует 22 апреля 2025 года. Во всяком случае, именно эта дата появилась в мобильном приложении сервиса.

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Судя по всему, премьера шоу будет приурочена к ежегодному фанатскому фестивалю Star Wars Celebration, который пройдет с 18 по 20 апреля 2025 года.

Сюжет второго сезона продолжит историю Кассиана Андора, бойца Сопротивления, роль которого сыграл Диего Луна. Само шоу является приквелом к фильму «Изгой-один. Звездные войны: Истории», который, в свою очередь, рассказывает о событиях, предшествующих «Новой надежде».

Ранее стало известно, что Disney не будет продлять сериал на третий сезон, так что можно ожидать логичное завершение арки персонажа.