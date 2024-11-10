Кустурица хочет сделать из «Преступления и наказания» черную комедию

Режиссер Эмир Кустурица планирует снять в России экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Это будет не совсем классическая экранизация великого романа Достоевского. Мне хочется сделать из этой книги черную комедию «Как я не снял «Преступление и наказание». Это будет мой первый фильм на русском языке», — отметил Кустурица.

Съемки картины начнутся летом 2025 года на Кубани, рассказал режиссер. Однако в целом, снимать будут не только в России, но также в Сербии и во Франции.

Полностью интервью будет опубликовано на сайте «Парламентской газеты» позднее