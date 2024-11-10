Почему стоит посмотреть фильм о бурной молодости Трампа

В российский прокат выходит «Ученик. Восхождение Трампа» с Себастианом Стэном — фильм о молодости вновь избранного президента США и истоках его жизненных принципов. «Лента.ру» рассказывает о том, как режиссер Али Аббаси сумел избежать карикатурной публицистики в своем портрете эксцентричного политика.

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Неизвестно, по какой причине октябрьский релиз «Ученика» был перенесен российскими прокатчиками на ноябрь, однако в итоге картина выходит максимально своевременно. В США фильм Али Аббаси вышел еще 10 октября и стал (по всей вероятности невольно) частью предвыборной кампании Демократической партии. Сторонники Дональда Трампа крыли «Ученика» на чем свет стоит, шли даже разговоры о суде за клевету — из-за сцены изнасилования Дональдом жены Иваны. Режиссер вежливо ответил, что этот факт многократно и подробно изложен в прессе и не является предметом авторской фантазии. Впрочем, нападки трампистов производились, очевидно, по инерции. «Ученик», несмотря на крайне эффектный постер, это совсем не то, что называется либеральной агиткой — как, например, «Власть» Адама Маккея, посвященная пути Дика Чейни.

Дата выхода: 14 ноября

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 2 минуты

Режиссер: Али Аббаси

В ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован

Сюжет фильма — это не столько анализ выдуманного русскими прокатчиками восхождения и даже не история происхождения. Скорее несколько случаев из жизни, расположенных в хронологической последовательности. «Ученик» начинается в семидесятых, когда сравнительно молодой Дональд (Себастиан Стэн) вынужден выбивать долги у неблагополучных обитателей жилого комплекса Трамп-Виллидж. Семь зданий построил в начале шестидесятых отец будущего президента Фред (Мартин Донован) — тиран и циник, под напором которого вот-вот сломается характер старшего сына Фредди (Чарли Каррик). Дональд же хочет доказать папе свою самостоятельность, и тут как нельзя кстати оказывается почти случайное знакомство с Роем Коном (Джереми Стронг).

Свою юридическую карьеру Кон начал еще при сенаторе Джозефе Маккарти, посадив на электрический стул не только шпионившего в пользу Советов Джулиуса Розенберга, но и его жену Этель. Людоедской прыти Рой не стеснялся ни тогда, ни впредь, и лучшего учителя Трампу было не найти. Кон взял способного юношу под свою опеку, при помощи шантажа помог выиграть несколько безнадежных дел и научил своему нехитрому кодексу поведения в любых ситуациях. Умение всегда нападать и никогда не признавать поражений пригодится Дональду еще не раз.

Во второй половине восьмидесятых, когда Рой умрет от СПИДа, Трамп уже будет выдавать принципы наставника за свои собственные

Сценарий «Ученика» написал Гэбриел Шерман — журналист Vanity Fair и The New York Magazine, освещавший предвыборную кампанию Трампа в 2016 году. Двумя годами ранее он выпустил нон-фикшн-бестселлер «Самый громкий голос в комнате» про создателя Fox News Роджера Айлза. В 2019-м на канале Showtime вышел основанный на этой книге сериал с Расселом Кроу в главной роли. Для «Ученика» Шерман поговорил с людьми, знавшими Трампа еще молодым, — чтобы создать достоверную и правдивую историю формирования характера. Готовый сценарий продюсеры будущего фильма предлагали поставить Полу Томасу Андерсону и Клинту Иствуду, однако оба отказались, опасаясь последствий. Датчанин иранского происхождения Аббаси согласился и поначалу даже собирался переписать шермановский текст под себя, однако от фактического соавторства в итоге отказался.

Тем не менее «Ученика» интереснее всего рассматривать именно в контексте режиссерского метода Аббаси, а не как рассказ об истоках жупела демократической Америки. За последние годы режиссер проделал действительно впечатляющий путь, сумев при этом ни разу не повториться. Он прославился благодаря фильму «На границе миров» — отталкивающему на физиологическом уровне фэнтези-детективу про троллиху-таможенницу. Затем почти подряд вышли другие две работы — финал первого сезона сериала «Одни из нас» и основанный на реальных событиях «Убийца "Священный паук"» про убийцу секс-работниц в иранском Мешхеде . И если что-то и объединяет эти работы (кроме разве что «Одних из нас», где Аббаси работал по найму), то именно авторский почерк постановщика, который в кино больше ценит живопись, чем линейный литературный нарратив.

Каждый из этих фильмов, имея в зачине кинетическую энергию детектива, быстро рассредотачивает внимание между многочисленными персонажами и обстоятельствами. Развитие характеров здесь тоже происходит преимущественно за кадром — эпизодов нравственного перевоплощения в кадре у Аббаси практически не бывает. Все это справедливо и в отношении «Ученика».

Формально в основе лежит сюжет о первом, самом важном, участке пути к управлению страной, но на деле это, скорее, многофигурное полотно эпических пропорций. Что-то среднее между «Заседанием Государственного совета» и «Коронацией Наполеона»

Энергию фильму придает не увлекательная история — она рассказана пунктирно и порой путано, а замечательно подобранные изобразительные средства: динамичная манера съемки, живая камера, разнообразно состаренное изображение и, конечно, ярчайшие актерские работы. При подготовке к роли Себастиан Стэн бесконечно слушал записи голоса молодого Трампа, не выключая их даже во время встреч с друзьями. Что касается мимики, то с этим проблем не было — Себастиан с детства делал пародии на всех подряд. На экране он смешон, но ничуть не шаржирован — совсем без фарсовых элементов с таким эксцентричным прототипом все-таки не обойтись.

Джереми Стронг, в свою очередь, в совершенстве овладел знаменитым вампирским взглядом в упор из-под полуприкрытых век, которым Кон обескураживал любого оппонента. Стронгу достались основные комплименты от критиков, поскольку у него более выигрышная роль — в судьбе его героя есть крах, трагедия и смерть. Однако Кон в конструкции «Ученика» не важнее Трампа. Как не слишком забирает внимание и Ивана — целеустремленная и яркая модель-хабалка, замечательно сыгранная Марией Бакаловой.

Само название «Ученик» отсылает к телешоу, в котором под надзором выступавшего ведущим Трампа состязались бизнесмены. Задним числом эту передачу отчасти в шутку называли важной частью предвыборной кампании 2016-го. В фильме Аббаси сакраментальное «Вы уволены» звучит, скорее, в адрес побежденного учителя Кона. Однако даже это — лишь одна из деталей на гигантском полотне. Для Аббаси живопись, к счастью, оказывается важнее публицистики или агитации. Написанный им портрет не комплиментарен, но и не слишком критичен — самые жесткие поступки здесь и вовсе отнесены на счет злоупотребления медицинскими препаратами. И кажется, что именно эта всесторонность изображения позволит «Ученику» не слишком быстро устареть. У фильма есть все шансы остаться в истории во всяком случае не слишком очевидным опытом осмысления ключевых для современной истории событий и фигур. Ну а картину в духе «Явления Христа народу», которой явно жаждет вновь избранный президент США, для него обязательно напишет кто-то другой.

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