Актриса Кейт Уинслет, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Титаник», вновь высказалась о его концовке.

49-летняя актриса отметила, что часто пользователи Сети неправильно определяют объект, за который держится ее героиня Роуз.

— Люди продолжают называть это дверью, но на самом деле это даже не дверь. Это часть перил, что-то вроде лестницы, которая отломилась, — уточнила она в австралийском ток-шоу «Проект», передает PeopleTalk.

Когда ей задали один из самых популярных вопросов о фильме — смог бы Джек поместиться на этом «объекте» — актриса ответила, что у нее нет никаких идей или теорий, которых еще никто не высказывал.

— Кто знает, смог бы он там поместиться или нет, — подытожила Уинслет.

8 августа Уинслет рассказала СМИ, что Леонардо Ди Каприо подарил ей кольцо с выгравированной на нем надписью «Куда бы ты ни пошел, я тоже пойду». Актер сделал этот подарок после того, как девушка рассказала ему о своем сне, в котором она подарила ему пресс-папье с таким же признанием.

26 марта СМИ сообщили, что дверь из фильма «Титаник» была продана на аукционе за 718 тысяч долларов: покупатель объекта пожелал остаться анонимным.