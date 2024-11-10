Вышел большой трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»

Компания Marvel выпустила полноценный трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». Премьера новой картины о Первом Мстителе состоится 14 февраля 2025 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в красного Халка.

«Капитан Америка: Дивный новый мир» станет частью пятой фазы киновселенной Marvel. События фильма развернутся после сюжета ленты «Дэдпул и Росомаха».